Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 Elecciones 2026 en vivo | Así votan Lima y regiones: candidatos, incidencias y última hora

Política

Roberto Burneo por Elecciones Municipales: "Quien aspira a gobernar debe respetar las reglas democráticas"

El presidente del JNE anunció que el organismo desplegará cerca de 30.000 fiscalizadores en los locales de votación y que su presencia se mantendrá hasta el repliegue del material electoral.

Roberto Burneo por Elecciones Municipales: "Quien aspira a gobernar debe respetar las reglas democráticas"
Roberto Burneo por Elecciones Municipales: "Quien aspira a gobernar debe respetar las reglas democráticas"Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió a candidatos y organizaciones políticas respetar las reglas democráticas y la voluntad de los electores durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Lo dijo este domingo 4 de octubre, en la ceremonia de inicio de la jornada, donde realizó el campanazo simbólico.

Burneo afirmó que el compromiso del JNE es con el país y con los ciudadanos, y prometió cumplir ese deber con firmeza. Anunció que el organismo desplegará cerca de 30.000 fiscalizadores en los locales de votación a nivel nacional.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Carlos Bruce califica de “cobarde” al JNE por caso de alcaldes que postulan como regidores

lr.pe

Según dijo, el JNE estará presente durante la votación, el escrutinio y las etapas siguientes del proceso, incluido el repliegue del material electoral. También recordó que millones de peruanos tienen este domingo el derecho de decidir y que "cada voto merece el mismo respeto".

El titular del JNE exhortó además a las instituciones encargadas de la seguridad a adoptar las medidas necesarias durante toda la jornada para proteger a los ciudadanos, los miembros de mesa, los trabajadores del sistema electoral y los candidatos. Reconoció la labor de los miembros de mesa, a quienes calificó de actores fundamentales para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio.

Puedes ver

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

lr.pe

Qué se elige este domingo

Los electores votarán por 13.148 autoridades, 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. Elegirán a quienes conducirán sus regiones y municipios durante los próximos cuatro años.

Las mesas reciben a los electores de 7.00 a. m. a 5.00 a. m., siempre que hayan sido instaladas. Para votar, solo se acepta el DNI. Burneo invitó a quienes aún no deciden su voto a revisar las propuestas de los candidatos en la plataforma Voto Informado del JNE y saludó la presencia de los observadores internacionales.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Previa Portugal vs Noruega EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por la UEFA Nations League 2026

¿Perdiste tu DNI a días de votar? Reniec activa el "DNI exprés" para entregártelo en solo 24 horas

Alerta en la Costa Verde: reportan fuego cerca del centro comercial Larcomar en plenas elecciones en Miraflores

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

Carlos Álvarez tras desayuno junto a Rafael López Aliaga: "No estoy interesado en ocupar un cargo"

Carlos Bruce califica de “cobarde” al JNE por caso de alcaldes que postulan como regidores

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

Carlos Álvarez tras desayuno junto a Rafael López Aliaga: "No estoy interesado en ocupar un cargo"

Carlos Bruce califica de “cobarde” al JNE por caso de alcaldes que postulan como regidores