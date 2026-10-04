Roberto Burneo por Elecciones Municipales: "Quien aspira a gobernar debe respetar las reglas democráticas"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió a candidatos y organizaciones políticas respetar las reglas democráticas y la voluntad de los electores durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Lo dijo este domingo 4 de octubre, en la ceremonia de inicio de la jornada, donde realizó el campanazo simbólico.

Burneo afirmó que el compromiso del JNE es con el país y con los ciudadanos, y prometió cumplir ese deber con firmeza. Anunció que el organismo desplegará cerca de 30.000 fiscalizadores en los locales de votación a nivel nacional.

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Según dijo, el JNE estará presente durante la votación, el escrutinio y las etapas siguientes del proceso, incluido el repliegue del material electoral. También recordó que millones de peruanos tienen este domingo el derecho de decidir y que "cada voto merece el mismo respeto".

El titular del JNE exhortó además a las instituciones encargadas de la seguridad a adoptar las medidas necesarias durante toda la jornada para proteger a los ciudadanos, los miembros de mesa, los trabajadores del sistema electoral y los candidatos. Reconoció la labor de los miembros de mesa, a quienes calificó de actores fundamentales para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio.

Qué se elige este domingo

Los electores votarán por 13.148 autoridades, 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. Elegirán a quienes conducirán sus regiones y municipios durante los próximos cuatro años.

Las mesas reciben a los electores de 7.00 a. m. a 5.00 a. m., siempre que hayan sido instaladas. Para votar, solo se acepta el DNI. Burneo invitó a quienes aún no deciden su voto a revisar las propuestas de los candidatos en la plataforma Voto Informado del JNE y saludó la presencia de los observadores internacionales.