López Aliaga no promete completar su mandato si asume como alcalde: "En cuatro años pasan muchas cosas"

López Aliaga no descarta renunciar antes de que se complete su mandato. Así lo señaló luego de ser consultado sobre si, en caso de resultar electo, permanecería como titular de la comuna hasta 2030.

"Agradezco la pregunta. Dios dirá. En cuatro años pasan muchas cosas. Yo he aprendido a no dar ningún compromiso. Después usan mi palabra en contra mía y manipulan la respuesta. Por eso lo dejo ahí nomás", respondió al periodista Fernando Llanos, quien le preguntó si cumpliría con los cuatro años de mandato.

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Cómo se sabe, López Aliaga ya ha renunciado a puestos de elección pública en el pasado. Para postular a la presidencia, el líder de Renovación Popular renunció a su puesto como alcalde de Lima, dejando en el cargo al primer regidor Renzo Reggiardo.

Pese a que no fue elegido presidente, López Aliaga reunió los votos suficientes para ser escogido senador. Sin embargo, el exburgomaestre rechazó su credencial como congresista. Tiempo después, volvería a postular a la alcaldía.