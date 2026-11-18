Carlos Espá anuncia investigación por fallas técnicas en la misa del papa León XIV: “Siempre hay responsables” Desde la cumbre del APEC en China, Espá aseguró que la Cancillería asumirá la responsabilidad y tomará medidas contra las empresas que incumplieron contratos durante el evento.

El canciller Carlos Espá se pronunció sobre las fallas técnicas que se registraron durante la misa del papa León XIV en la Base Las Palmas el último lunes 16 de noviembre. Desde la cumbre del APEC en China, Espá afirmó que se realizará una investigación y sancionará a las empresas que incumplieron con los contratos.

De igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció que la institución que dirige asumirá la responsabilidad de las fallas debido a que fueron los organizadores de la visita del sumo pontífice en el Perú.

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“Siempre tiene que haber responsables. En primer lugar, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como Cancillería, que se encargó de la coordinación de la visita del papa, ha habido una comisión de Alto Nivel y el canciller ha sido el presidente de esta comisión. Pero en el tema específico de los problemas técnicos que se produjeron en la misa de Las Palmas hay responsabilidades que tenemos que investigar, no vale ahora que una empresa diga que fue otra empresa. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró.

Asimismo, Espá recordó que la entidad ya había sacado un comunicado anunciando una investigación sobre las fallas en el evento. Aseguró que está en “constante comunicación” con sus colaboradores en Lima.

“Ya hemos sacado un comunicado y, efectivamente, vamos a hacer una investigación de lo que se ha producido, cuáles han sido los problemas técnicos, cuál ha sido la magnitud, porque hay considerar que ha sido una misa extraordinaria de más de un millón de personas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de estos problemas técnicas que se produjeron para aplicar las debidas penalidades que están contempladas en el contrato”, sostuvo.