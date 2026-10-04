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JNE, ONPE y Reniec rechazan atentado en local de votación en Celendín, Cajamarca

El atentado con explosivos ocurrió alrededor de las 11.30 a. m. en el colegio David Sánchez Infante, donde el fuego afectó las aulas y el techo del establecimiento. Entre tanto, el sistema electoral evaluará los informes de seguridad antes de determinar las condiciones para restablecer la jornada de votación.

JNE, ONPE y Reniec rechazan atentado en local de votación en Celendín, Cajamarca.
JNE, ONPE y Reniec rechazan atentado en local de votación en Celendín, Cajamarca.Composición/LR
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El sistema electoral— conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— emitió un comunicado conjunto donde condenaron el ataque registrado en el colegio David Sánchez Infante, en el distrito de Sorochuco, Cajamarca, durante el desarrollo de los comicios regionales y municipales.

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Comunicado conjunto de la ONPE, el JNE y el RENIEC.

"Reiteramos que nadie puede impedir el voto de la población. Todas las personas tienen derecho a votar libremente, sin amenazas ni intimidación alguna", se lee en el documento.

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Las entidades electorales respaldaron el despliegue de la Policía y la Fiscalía para identificar a los responsables y recordaron que nadie puede afectar el libre ejercicio del voto. Además, sostuvieron que evaluarán las condiciones para retomar el proceso electoral en el lugar en cuanto reciban los informes oficiales.

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"Estamos a la espera de la información final de las autoridades competentes y determinar las condiciones en que se retomará la votación, con el compromiso de que ningún ciudadano se quede sin ejercer libremente su derecho al voto".

Cajamarca: suspenden elecciones tras atentado en local de sufragio

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, quedó suspendida tras la detonación de un artefacto explosivo dentro de la institución educativa David Sánchez Infante.

El ataque ocurrió cerca de las 11:30 a. m. mientras los ciudadanos acudían a votar, y provocó un incendio de gran magnitud que consumió el techo y diversas aulas del establecimiento.

Ante la emergencia, las autoridades dispusieron la paralización inmediata del proceso electoral en este local, el cual contaba con 13 mesas de sufragio habilitadas y albergaba a cerca de 300 electores.

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La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes para investigar las circunstancias exactas de la explosión e identificar a los responsables.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, precisó que el ataque habría sido provocado por una bomba molotov. Aunque el hecho no dejó heridos ni víctimas mortales, la autoridad condenó el acto. “Se puso en riesgo a muchas personas y la imagen de una democracia. Merece nuestro repudio", indicó para Exitosa.

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