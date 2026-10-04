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🔴 Flash electoral en vivo | ¿quién será el nuevo alcalde de Lima? Resultados Elecciones 2026

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Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos

Sigue aquí la jornada electoral y los resultados del boca de urna de Ipsos, que se conocerán a las 5.00 p. m.

Flash Electoral EN VIVO: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos para las Elecciones Municipales y Regionales 2026
Flash Electoral EN VIVO: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos para las Elecciones Municipales y Regionales 2026Composición LR
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Los peruanos acuden este domingo, 4 de octubre, a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y locales. Más de 26 millones de electores están convocados para decidir quiénes ocuparán 25 gobiernos regionales, 364 consejerías regionales y las alcaldías y regidurías provinciales y distritales del país. Aquí te contaremos cómo avanza la jornada y publicaremos los resultados del boca de urna de Ipsos a las 5.00 p. m.

Resultados Elecciones Regionales y Municipales 2026

15:20
4/10/2026

ONPE habilitó más de 10.000 locales de votación

La ONPE habilitó 10.090 locales de votación a nivel nacional para esta jornada electoral. En estos centros se instalaron 89.935 mesas de sufragio, destinadas a recibir los votos de los más de 26 millones de electores habilitados.

15:11
4/10/2026

Alcaldía de Lima: flash electoral revelará las primeras tendencias de la elección

La elección de la Municipalidad Metropolitana de Lima concentra uno de los principales focos de atención de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las primeras estimaciones a boca de urna permitirán conocer qué candidatos obtuvieron mayor respaldo de los electores, aunque la definición dependerá de los resultados oficiales

14:59
4/10/2026

ONPE habilitará plataforma para consultar resultados oficiales de las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará desde las 5.00 p. m. de este domingo 4 de octubre su plataforma de resultados oficiales para que los ciudadanos consulten el avance del conteo de votos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La información se actualizará conforme avance el procesamiento de las actas electorales.

Para revisar los resultados por región, provincia y distrito, ingresa al siguiente enlace:

Consulta aquí los resultados oficiales de la ONPE

14:38
4/10/2026

Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerán los resultados oficiales de la ONPE?

Tras el cierre de las mesas de sufragio, los miembros de mesa iniciarán el escrutinio y elaborarán las actas electorales. La ONPE procesará esta información para publicar los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A diferencia del flash electoral, el cómputo oficial dependerá de la contabilización de las actas.

14:33
4/10/2026

Flash electoral 2026: ¿A qué hora se conocerán los resultados a boca de urna de Ipsos?

Los primeros resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se conocerán este domingo 4 de octubre desde las 5.00 p. m., tras el cierre de las mesas de sufragio. Ipsos difundirá su flash electoral con las primeras estimaciones sobre las preferencias de los ciudadanos para las alcaldías y gobiernos regionales.

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