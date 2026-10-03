Sicario confiesa que intentó asesinar tres veces a “China Polo”

El venezolano Adrián Azuaje Solís fue quien organizó el crimen de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo', e incluso viajó hasta Caraz para supervisar el cumplimiento del plan, reveló el sicario Luis Obispo Díaz a los agentes a cargo del caso. Obispo conocía a Adrián Azuaje Solís con el apelativo de 'José'. Es uno de los tres venezolanos que aparecen en las cámaras del hotel de Caraz donde se hospedaron para consumar el homicidio de la 'China Polo'. Ellos son, además de Luis Obispo Díaz, Adrián Azuaje Solís, Alexandra Toro Moctezuma, su pareja, y un sujeto conocido como 'Morocho'. Alejandra Toro Moctezuma es medio hermana de Ronald Toro Ardila, quien desde Lima pagaba todos los gastos de los criminales, incluyendo a Luis Obispo. El sicario Luis Obispo detalló al equipo especial integrado por agentes de la División de Investigación de Huaraz y Lima que 'José' o Adrián Azuaje Solís es de tez morena, contextura delgada y 1.70 de estatura, coincidiendo con las imágenes de video del hotel de Caraz.

El contrato homicida

Luis Obispo dijo que Adrián Azuaje Solís o 'José' lo contactó por teléfono por intermedio de una ciudadana venezolana conocida como “Gocha”, quien expende comida en los paraderos del tren eléctrico en la zona de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho. “En la primera semana de septiembre de este año, ‘José’ me llamó a mi teléfono celular y me preguntó si yo podía prestarme para una chamba que consistía en darle ‘chuleta a una tipa’. Cuando digo darle chuleta, me refiero a darle de baja o matarla. Me ofrecieron 10 mil soles, pero yo pedí 15 mil soles por necesidad”, relató Luis Obispo. Continuando con su versión, el sicario Obispo señaló que acordó con “José” que el asesinato de la 'China Polo' se cumpliría el lunes 14 de septiembre, cuando desarrollaba actividades políticas en Nuevo Chimbote (provincia del Santa, Huaraz). Pero la operación abortó debido a la cantidad de policías que había alrededor de su víctima. Ella había pedido protección. Primero Obispo viajó solo. “En horas de la mañana del lunes 14 de septiembre, llegué a Nuevo Chimbote y abordé un mototaxi para ir a la plaza que está frente al grifo Primax. A los 10 minutos llegó ‘José’ y me dijo que ese día tenía que hacer la ‘vuelta’ (matar), cuando la “China Polo” estuviera en su campaña politica por inmediaciones de la UTP (Universidad Tecnológica del Perú)”, explicó el sicario.

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El primer intento

Durante el interrogatorio, Luis Obispo manifestó que “José” le exhibió una fotografía de su víctima y al revisar las redes sociales comprobó que se trataba de la periodista “China Polo”, cuya imagen memorizó. “‘José’ me entregó una pistola Glock abastecida y me dirigí a ese lugar donde estaba la ‘China Polo’, pero como vi muchas autoridades policiales, no pude cometer el hecho. No había forma de dispararle a la mujer”, recordó el asesino. Ante el fracaso en Nuevo Chimbote, Luis Obispo expresó que “José” le ordenó que se trasladara a Huaraz, ciudad en la que la periodista tenía planeado visitar como parte de su campaña política. El martes 15 de septiembre se encontraron en la empresa Movil Bus, en Huaraz. Llegó a las 9 de la mañana, acompañado de una mujer venezolana. Era Alexandra Toro Moctezuma, su pareja sentimental, junto a otro compatriota conocido como “Morocho”. En las diligencias, el equipo especial a cargo de las investigaciones estableció que el martes 15 de septiembre, Luis Obispo Díaz y los venezolanos “José”, Alexandra Toro Moctezuma, la medio hermana de Ronald Toro Ardila y “Morocho”, se hospedaron en el hotel Las Vegas, ubicado en la avenida Confraternidad Internacional Oeste 408 en Huaraz.

Fracaso y viaje a Huaraz

De acuerdo con la declaración de Luis Obispo, el asesinato contra la 'China Polo' se iba a ejecutar en Huaraz, luego de desplegar un minucioso seguimiento por las redes sociales. “‘José’ me indicó que la “China Polo” se alojaría en el hotel Huascarán (Huaraz); entonces, salimos todos menos Alexandra y nos dirigimos hacia el punto. Pero al ver que la camioneta blanca que trasladaba a la “China Polo” no estaba, optamos por retirarnos y regresar al hotel Las Vegas. Así se frustró el segundo intento. Luis Obispo señaló que “José” estaba al tanto de las redes sociales y del TikTok para averiguar en dónde se presentaría la “China Polo”. “Nos enteramos de que la ‘China Polo’ estaría recibiendo paquetes de donaciones en la empresa Expreso Marvisur en Huaraz y ‘José’ ordenó que era el momento para matarla. Pero cuando fuimos a buscarla, la ‘China Polo’ ya se había retirado”, apuntó el asesino Luis Obispo. Así fracasó el tercer ensayo.

El cuarto y último intento

Según lo revelado por Luis Obispo, “José” estaba impaciente y a cada momento se comunicaba por teléfono celular. Ese día, el sicario dijo que se dirigió a una tienda Importaciones “Maxi Shop”, en Huaraz, donde adquirió un equipo telefónico que fue pagado por medio de la aplicación Yape a nombre de Ronald Toro Ardila: hermanastro de Alexandra Toro Moctezuma, pareja de quien dirigía todo, Adrián Azuaje Solís o 'José'. En sus redes sociales la China Polo había anunciado una caminata proselitista por el mercado La Explanada, en Caraz. El candidato a la alcaldía provincial de Huaylas de su mismo partido, Socios por Áncash, Manuel Cocha Bonifacio, fue quien la invitó a la jornada. En su declaración, Luis Obispo indicó que se alojaron en el hospedaje Caraz del jirón Sucre 1305, donde permanecieron hasta el sábado 19 de septiembre, día en que se ejecutó el crimen contra la 'China Polo'. “Ese día sábado 19 de septiembre, salimos muy temprano del hotel a desayunar y conocer la zona, retornando al poco rato. Todos estábamos al tanto del TikTok. De pronto ‘José’ nos alertó que teníamos que salir rápido porque la ‘China Polo’ estaba en el mercado La Explanada, indicó Obispo. El sicario recordó que la orden era que todos, incluyendo a Alexandra Toro, salieran hacia el mercado La Explanada y que ‘José’ estaría monitoreando por teléfono la ruta de la “China Polo”. Y así fue. “Yo salí vestido con una polera ploma y una gorra como usan los guerrilleros colombianos. A cada momento ellos me decían por dónde estaba la ‘China Polo’ y me dieron el dato de que estaba por el mercado con sus simpatizantes políticos”, apuntó Luis Obispo. Entonces el engranaje del plan criminal empezó a funcionar inexorablemente.

La hora del asesino

“Todos estaban dispersos, mientras yo trataba de ubicar al objetivo portando mi arma de fuego con la mano izquierda, porque soy zurdo. Al verla frente a frente a la ‘China Polo’, me aproximé hacia ella cuando estaba dando una entrevista. Estaba a unos tres metros de distancia cuando le disparo un tiro en la cabeza, cerca de la sien”, relató sin remordimiento alguno Luis Obispo Díaz a los policías que lo interrogaban. “Luego corrí disparando al aire y, al llegar a la esquina, recibí un balazo por la espalda, pero continué corriendo, percatándome de que un sujeto con capucha blanca me estaba disparando. Finalmente logré abordar un mototaxi para que me llevara fuera de Caraz, pero luego la policía me atrapó”, concluyó el sicario. Con la plena identificación de Adrián Azuaje Solís, el venezolano que contrató a Luis Obispo Díaz, la Policía ha encontrado una pista firme para dar con los autores intelectuales de la brutal muerte de 'China Polo', quien incomodaba a los corruptos y a los criminales con sus destapes.