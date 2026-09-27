Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOPortugal vs Noruega EN VIVO HOY: transmisión del partido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por la Nations League 2026
Política

Ruth Luque denuncia amenazas tras exigir protección para comuneros de Vilcabamba: "No aceptaré presiones"

La senadora hizo público un mensaje que recibió en su WhatsApp después de denunciar amenazas contra el presidente de la comunidad de Lucma y otros pobladores de Vilcabamba. Luque pidió al Minem que atienda el conflicto relacionado con las actividades mineras en la zona.

Luque denunció a través de sus redes sociales amenazas para silenciarla. Foto: difusión
Luque denunció a través de sus redes sociales amenazas para silenciarla. Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

La senadora Ruth Luque denunció que recibió un mensaje en su teléfono luego de exigir protección para el presidente de la comunidad de Lucma, en Vilcabamba, Cusco, y otros integrantes de la población que, según su denuncia, fueron amenazados.

La parlamentaria hizo público el contenido del mensaje a través de sus redes sociales. "No aceptaré presiones ni intentos de amedrentamiento por cumplir con mi función de fiscalización", escribió.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Sicario Luis Obispo: “Me ofrecieron S/15 mil para matar a ′China Polo′”

lr.pe

Luque sostuvo que su posición de defensa a favor de los comuneros de Vilcabamba no cambiará pese al mensaje. Añadió que las amenazas denunciadas por el dirigente comunal y otros pobladores deben ser investigadas y que las autoridades tienen que garantizar su integridad.

Ante esta situación, Luque pidió una respuesta al Ministerio de Energía y Minas. "Exhorto a @MinemPeru resolver de una vez este tema de Vilcabamba", dijo. La legisladora sostuvo que exigir protección para un dirigente comunal amenazado forma parte de sus responsabilidades como senadora.

Puedes ver

Secretario General de Ahora Nación rechaza censura contra César Astudillo: "Hoy no es el momento"

lr.pe

Ruth Luque ya había denunciado amenazas contra comuneros de Lucma y cuestionado al Minem

Cinco días antes de hacer públicas las amenazas en su contra, Ruth Luque había denunciado amenazas contra el presidente de la comunidad campesina de Lucma, en Vilcabamba, Cusco, y otros integrantes de la organización.

Según la senadora, los comuneros eran advertidos de que “no volverán vivos a sus casas” si continuaban solicitando protección para el ambiente y el parque arqueológico frente a la actividad minera.

Puedes ver

Alfonso López Chau sobre moción de censura contra ministro Astudillo: "Hay que pensar en el país"

lr.pe

Luque también informó que una asociación de pequeños mineros artesanales presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso y pidió que sea sancionada. La parlamentaria relacionó esta acción con sus pedidos para que las entidades públicas cumplan una resolución del Gobierno Regional del Cusco.

Según explicó, la resolución dispuso la exclusión del Reinfo de 121 personas por realizar actividades dentro del parque arqueológico. Sin embargo, señaló que todavía quedaba pendiente que el Minem resolviera la situación de otros 22 registros. La senadora precisó que esta decisión permanecía pendiente desde el 25 de abril de 2025.

Puedes ver

Pedro Castillo: Corte Suprema evaluará este miércoles la continuidad de su prisión preventiva

lr.pe

Ante esta situación, Luque responsabilizó al Minem por la demora y advirtió que el Estado tendría responsabilidad si el presidente de Lucma o algún integrante de la comunidad sufría un atentado.

La senadora sostuvo que exigir protección para los comuneros y determinar qué actividades mineras cumplen la ley no significa perseguir a la pequeña minería.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Portugal vs Noruega EN VIVO HOY: transmisión del partido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por la Nations League 2026

Alineaciones Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: estos son los posibles 11 del partido de hoy por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Lucía de la Cruz hace fuerte confesión tras recuperarse de complicación médica: "No he podido guardar pan para mayo"

Política

Gremios coinciden en que la justicia juega en contra de la prensa

“Antonio Mezarina y Manuel Espinosa son los peligros para Barranco”, advierte candidato de Libertad Popular José Rodríguez

"Dejamos de ser el distrito de delincuentes, de extorsionadores, al distrito cultural de huacas", propone Héctor Alejandro, candidato de Avanza País a SJL

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ruth Luque denuncia amenazas tras exigir protección para comuneros de Vilcabamba: "No aceptaré presiones"

Gremios coinciden en que la justicia juega en contra de la prensa

“Antonio Mezarina y Manuel Espinosa son los peligros para Barranco”, advierte candidato de Libertad Popular José Rodríguez