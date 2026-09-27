Ruth Luque denuncia amenazas tras exigir protección para comuneros de Vilcabamba: "No aceptaré presiones"

La senadora Ruth Luque denunció que recibió un mensaje en su teléfono luego de exigir protección para el presidente de la comunidad de Lucma, en Vilcabamba, Cusco, y otros integrantes de la población que, según su denuncia, fueron amenazados.

La parlamentaria hizo público el contenido del mensaje a través de sus redes sociales. "No aceptaré presiones ni intentos de amedrentamiento por cumplir con mi función de fiscalización", escribió.

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Luque sostuvo que su posición de defensa a favor de los comuneros de Vilcabamba no cambiará pese al mensaje. Añadió que las amenazas denunciadas por el dirigente comunal y otros pobladores deben ser investigadas y que las autoridades tienen que garantizar su integridad.

Ante esta situación, Luque pidió una respuesta al Ministerio de Energía y Minas. "Exhorto a @MinemPeru resolver de una vez este tema de Vilcabamba", dijo. La legisladora sostuvo que exigir protección para un dirigente comunal amenazado forma parte de sus responsabilidades como senadora.

Ruth Luque ya había denunciado amenazas contra comuneros de Lucma y cuestionado al Minem

Cinco días antes de hacer públicas las amenazas en su contra, Ruth Luque había denunciado amenazas contra el presidente de la comunidad campesina de Lucma, en Vilcabamba, Cusco, y otros integrantes de la organización.

Según la senadora, los comuneros eran advertidos de que “no volverán vivos a sus casas” si continuaban solicitando protección para el ambiente y el parque arqueológico frente a la actividad minera.

Luque también informó que una asociación de pequeños mineros artesanales presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso y pidió que sea sancionada. La parlamentaria relacionó esta acción con sus pedidos para que las entidades públicas cumplan una resolución del Gobierno Regional del Cusco.

Según explicó, la resolución dispuso la exclusión del Reinfo de 121 personas por realizar actividades dentro del parque arqueológico. Sin embargo, señaló que todavía quedaba pendiente que el Minem resolviera la situación de otros 22 registros. La senadora precisó que esta decisión permanecía pendiente desde el 25 de abril de 2025.

Ante esta situación, Luque responsabilizó al Minem por la demora y advirtió que el Estado tendría responsabilidad si el presidente de Lucma o algún integrante de la comunidad sufría un atentado.

La senadora sostuvo que exigir protección para los comuneros y determinar qué actividades mineras cumplen la ley no significa perseguir a la pequeña minería.