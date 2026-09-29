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Pésimas noticias | Bank of America anuncia que cerrará varias sucursales en EE.UU.: Esta es la curiosa razón

La reconocida entidad financiera cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el próximo 12 de octubre durante 24 horas, pero por qué razón.

Bank of America anuncia que cerrará varias sucursales en EE.UU.
Bank of America anuncia que cerrará varias sucursales en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El Bank of America se está preparando para cerrar todas sus sucursales en Estados Unidos lunes 12 de octubre, debido al feriado del Columbus Day que se conmemora el segundo lunes de octubre. Como se conoce, los bancos nacionales suelen seguir el calendario de feriados de la Reserva Federal.

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Cabe mencionar que durante los 11 feriados federales oficiales, tanto los grandes bancos nacionales como los bancos regionales y las cooperativas de crédito no pueden prestar sus servicios y también cerrarán.

Lista de bancos que cerrarán el 12 de octubre

Ten en cuenta que además del Bank of America, estos bancos también cerrarán el 12 de octubre en Estados Unidos como: Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, BBVA Compass y más.

No obstante, aunque los bancos estarán cerrados el 12 de octubre, los usuarios podrán completar la mayoría de las tareas bancarias cotidianas a través de la aplicación móvil o banca en línea, pero si programas pagos en un feriado federal, el proceso iniciará una vez que la entidad reanude sus operaciones en el siguiente día hábil. En ese sentido, los bancos reanudarán sus servicios el martes trece de octubre.

¿Qué otros días cerrarán los bancos en EE.UU.?

De los 11 feriados oficiales federales en este 2026, existen algunos que se celebran en fechas específicas, mientras que otros cambian de fecha cada año. Por otro lado, si un feriado cae en sábado, se puede observar el viernes anterior y si cae un domingo, se observa el lunes siguiente.

Este año, los feriados federales que ya se celebraron fueron: New Year's Day (Día de Año Nuevo), el MLK Day (Día de Martin Luther King), el Presidents Day (Día de los Presidentes), el Memorial Day (Día de los Caídos), el Juneteenth Day (Día de la Emancipación), el Independence Day (Día de la Independencia) y el Labor Day (Día del Trabajo).

Además, del feriado por el Columbus Day, el Bank of America y otros bancos del país cerrarán en estas fechas:

  • Veterans Day, Día de los Veteranos, en español: 11 de noviembre del 2026.
  • Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español (cuarto jueves de noviembre): 26 de noviembre del 2026.
  • Día de Navidad: 25 de diciembre del 2026.

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