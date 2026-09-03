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Piden que Burneo se aparte del caso López Aliaga tras declarar antes a favor de la "reelección encubierta"

Ciudadano solicita al Pleno del JNE que el presidente Roberto Burneo no delibere ni vote en la apelación que decidirá la continuidad de la candidatura del exalcalde a primer regidor de Lima.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente el pedido, por lo que Castillo Rojas apeló y el expediente llegó al Pleno del JNE, instancia que resolverá en última instancia.
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente el pedido, por lo que Castillo Rojas apeló y el expediente llegó al Pleno del JNE, instancia que resolverá en última instancia. | Composición LR | Composición LR
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El ciudadano Ronald Castillo Rojas presentó un escrito ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el que pide formalmente que Roberto Burneo se aparte de la deliberación y votación del expediente que definirá si Rafael López Aliaga continúa como candidato a primer regidor de Lima Metropolitana.

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"Disponer que se evalúe la inhibición del magistrado Roberto Burneo Bermejo por razones de imparcialidad objetiva y decoro, conforme a los mecanismos procesales aplicables. 4. De estimarse procedente la inhibición, disponer que el magistrado se aparte de la deliberación y votación del presente expediente", se lee.

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Piden que Burneo se aparte del caso López Aliaga.

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El ciudadano Castillo había solicitado la exclusión de López Aliaga por presunta reelección encubierta, luego de que Luis Rubio renunciara a la candidatura a la alcaldía de Lima el 4 de agosto y dejara a López Aliaga como primer regidor en condiciones de asumir nuevamente el sillón municipal si Renovación Popular gana las elecciones de este 4 de octubre.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente el pedido, por lo que Castillo Rojas apeló y el expediente llegó al Pleno del JNE, instancia que resolverá en última instancia.

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Antecedente

El sustento de su solicitud se basa en las declaraciones públicas que dio Burneo el 4 y 5 de agosto, cuando afirmó que "personalmente" considera que debería permitirse la reelección en gobiernos locales y que quien administra un distrito "debe tener un perfil de permanencia".

El magistrado Gunther Gonzáles salió después a marcar distancia, precisando que esa posición era a título personal y no representaba al Pleno.

Pero el antecedente más contundente no está en declaraciones, sino en un voto que ya ha sido emitido. En una resolución sobre un caso del alcalde de Ponto (Áncash), Percy Villanera Figueroa, quien buscaba postular como primer regidor tras la salida de carrera del candidato de su lista a la alcaldía, el Pleno resolvió por mayoría que no existe reelección encubierta.

La decisión fue suscrita por Burneo junto con los magistrados Aarón Oyarce y Rubén Torres. El único voto en contra fue, otra vez, el de Gonzáles Barrón, quien sostuvo que la prohibición constitucional de reelección alcanza también los mecanismos indirectos que buscan eludirla.

Caso antecedente

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