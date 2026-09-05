Roberto Burneo justifica participación de alcaldes en ejercicio: "No hay prohibición expresa en la Constitución"

Roberto Burneo respaldó la candidatura de alcaldes en funciones al señalar que no hay prohibición legal. | Foto: Andina

Roberto Burneo respaldó la candidatura de alcaldes en funciones al señalar que no hay prohibición legal. | Foto: Andina

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Durante una rueda de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que el Pleno resolvió que un alcalde en ejercicio sí puede postular como candidato a regidor. Además, indicó que no existe una prohibición en la Constitución ni en las leyes que impida dicha participación.

"Lo que se ha resuelto es un punto controvertido específico, que es si puede o no participar un alcalde en ejercicio como regidor y la respuesta es sí porque no hay previsión expresa en la constitución, en las leyes, ni en otro marco normativo".

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