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Cine y series

Yuval Abraham, director de 'Naza': “La crítica no es traición. Es un deber de todo ciudadano"

El documental que incomoda al gobierno de Israel. La película que reúne a militares israelíes que confiesan sus crímenes será estrenada en línea. En tanto, Hannah Einbinder y Susan Sarandon fueron detenidas frente a la sede de la ONU durante la llegada de Netanyahu.

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Cineastas.AFP.
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Más de 50 países verán en los cines el documental que expone los crímenes de Israel en Gaza, señala el equipo del documental NAZA, una de las películas premiadas en el Festival de Venecia 2026. El estreno coincide con las protestas en Estados Unidos. La frase “Palestina libre” ha estado en alfombras rojas, en premiaciones y también hace unos días en Nueva York, con figuras como Susan Sarandon protestando contra la presencia del primer ministro de Israel.

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NAZA se estrenó en el festival italiano con una ovación de 25 minutos y ganó el premio especial del jurado. Dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, el documental filmado desde las azoteas de Tel Aviv muestra el sistema que utilizó el país para llevar a cabo “una matanza masiva”. Incluye entrevistas con 24 miembros de la inteligencia y del Ejército, por supuesto, concedidas bajo condición de anonimato.

A pesar de la repercusión internacional, los cineastas reciben amenazas desde Israel. Activistas de ultraderecha los llaman “traidores” y les han sugerido “no regresar”. Desde el Ejecutivo, el ministro de Cultura, Miki Zohar, pidió investigar cómo obtuvieron el material para el documental. “Las afirmaciones presentadas en la película son falsas y distorsionadas; rechazo categóricamente el intento de retratar a los soldados de las FDI y al Estado de Israel como autores de crímenes intencionados”. Además, señaló que la ley permite quitarles la ciudadanía a Abraham y Szor. “Debido a una ‘violación de la lealtad al Estado de Israel’

Cerca de 1.500 cineastas israelíes han firmado una petición en defensa de la “libertad de expresión y creación”. Mientras tanto, 43 organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado en conjunto para apoyar a los cineastas. Ante ello, Abraham y Szor han respondido: “Hicimos esta película por un sentido de obligación de usar nuestra posición como israelíes para examinar los sistemas que están detrás del asesinato en masa de civiles palestinos del que nuestro país es responsable. Las amenazas del gobierno israelí de revocar nuestra ciudadanía y las amenazas de muerte no cambian eso ni detendrán la película. Agradecemos a nuestros colegas su solidaridad”.

No es la primera vez que los cineastas se embarcan en una producción sobre la destrucción de territorios. En la Berlinale 2024 y en los Óscar 2025, los cineastas fueron premiados por No Other Land. Para esta película se trasladaron al territorio ocupado de Cisjordania y mostraron la lucha de una comunidad. “El periodismo no es traición. La crítica no es traición. Es un deber de todo ciudadano cuyo gobierno comete crímenes saberlo y de todo soldado que fue testigo de ellos contarlo. Hay miles de soldados así circulando por aquí, que verán la película y reconocerán lo que se describe en ella de manera personal: el asesinato de personas desarmadas (...). Dirán que es mejor ocultar la verdad por el bien de la propaganda en el extranjero, pero eso son tonterías. Allí ya lo saben todo. Los crímenes no se explican, se detienen. Ocultar la verdad envenena ante todo a nuestra sociedad y, sobre todo, permite que el daño a las personas en Gaza continúe”, tuiteó el jueves Abraham.

NAZA contó con la producción de The Guardian y abordó las investigaciones realizadas en los últimos tres años. Para que los testimonios lleguen a más países, la cinta estará disponible en la web de The Guardian sin límite de tiempo.

Susan Sarandon y la estrella de Hacks Hannah Einbinder, detenidas

“No guardaremos silencio mientras nuestro gobierno financia por completo un genocidio en Palestina. Este momento nos exige a todos y cada uno de nosotros alzar la voz y exigir que Estados Unidos deje de financiar el genocidio”, dijo a la prensa estadounidense Hannah Einbinder, estrella de Hacks, una de las series más premiadas en los Emmy. La actriz judía fue detenida al igual que la célebre Susan Sarandon durante la protesta frente a la sede donde se desarrollaba la Asamblea General de la ONU.

“Si las fotos de mis amigos y yo siendo arrestados en protesta por la vergonzosa visita de Netanyahu a Nueva York atraen la atención hacia algo, que sea hacia la devastadora guerra genocida que Israel está librando contra el pueblo de Palestina y el sur de Líbano. El gobierno de EE. UU. tiene el poder de poner fin a todos los asesinatos, saqueos y robo de tierras; sin embargo, opta por recibir al carnicero de Gaza con los brazos abiertos. El hecho de que el orquestador de todo este derramamiento de sangre deambule libremente por nuestra ciudad es una acusación tanto para republicanos como para demócratas que habilitan y protegen a arquitectos del genocidio”.

La actriz de Thelma & Louise llevaba puesto un polo con el lema: “Financien a la gente, no a las bombas” y salió del lugar esposada. En Venecia, la actriz reveló que la United Talent Agency dejó de representarla en 2023 y sostiene que ha sido excluida por su apoyo a Palestina. “Hace poco me volvieron a quitar papeles, porque hay agencias que dicen a la gente que no me contrate, pero así es la estructura de poder”

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