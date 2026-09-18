Renovación Popular solicita a la Comisión de Constitución cumplir plazos del pedido de facultades

La vocera de la bancada, Roxana Rocha, solicitó a Avendaño cumplir el plazo señalado en el reglamento de la Cámara de Diputados. Foto: composición LR

La vocera de la bancada, Roxana Rocha, solicitó a Avendaño cumplir el plazo señalado en el reglamento de la Cámara de Diputados. Foto: composición LR

Renovación Popular solicitó a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño, cumplir el plazo de tramitación del pedido de facultades del Ejecutivo. La vocera de la bancada, Roxana Rocha, junto al diputado Frank Krklec envió el oficio solicitando que el debate y la votación se hagan antes del lunes 21 de septiembre, día en que vence el plazo indicado en reglamento de la cámara baja.

Vocera de la bancada de Renovación Popular, Roxana Rocha, envío documento a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño. Foto: difusión

La norma antes mencionada da hasta 15 días hábiles para dictaminar los proyectos urgentes que envía la Presidencia. Dictaminar es preparar el informe con la recomendación de la comisión. Ese plazo no se puede ampliar. Según el documento, la regla busca que la Cámara responda a tiempo a esas iniciativas.

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Los diputados también recordaron que la comisión en las últimas semanas realizó sesiones y recibió a representantes del Ejecutivo. Entre ellos estuvieron el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados.

Rafael López Aliaga anunció que solo apoyará ciertas facultades solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo que su partido solo respaldará el pedido de facultades en lo que sea de extrema urgencia. El candidato a primer regidor a la municipalidad de Lima explicó que las bancadas de su partido no apoyarán del todo algunas medidas del Gobierno. "Hay algunas normas que no nos gustan", indicó. Aun así, aseguró que lo urgente tiene todo su apoyo para pasar por Diputados y el Senado.

Cuestionó en especial la eliminación de la tasa de interés en los bancos. Preguntó qué tiene de urgente esa medida y qué hace una norma "tan rara" dentro del proyecto. Para él, los temas que sí preocupan al país son el Fenómeno de El Niño, el incremento de la inseguridad ciudadana y la reducción del Estado.

López Aliaga también sostuvo que Keiko Fujimori debió enviar un paquete de decretos de urgencia. Recordó que el presidente ya cuenta con esa vía y que pedir facultades al Congreso no es la única. Como ejemplo, mencionó los seis muertos por día y el asesinato de una dirigente. Le pidió a la mandataria, "con todo respeto", que use su equipo para dotar de equipos a la Policía de inteligencia.