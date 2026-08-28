Bancadas de oposición en el Senado rechazan declaraciones de Josué Gutiérrez

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Cuatro bancadas del Senado rechazaron las declaraciones de Josué Gutiérrez sobre una eventual disolución del Congreso. Los grupos parlamentarios de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras firmaron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su "categórico rechazo a las incitaciones golpistas del Defensor del Pueblo". El documento sostuvo que las palabras del funcionario representan "un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes".

El texto fue firmado por Flavio Figallo Rivadeneyra, del Partido del Buen Gobierno; Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación; José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú; y Daniel Barragán Coloma.

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Las bancadas remarcaron su rol como "representantes del fuero parlamentario y defensores del orden constitucional". Añadieron una frase que resumió el tono del pronunciamiento: "El Parlamento representa la soberanía popular; cuestionar su existencia o funcionamiento sin respetar el marco legal es una acción antidemocrática". El documento cerró con una advertencia: desde el Senado tomarán "acciones dentro del ejercicio de las funciones" que les corresponden constitucionalmente.

La reacción de estas cuatro bancadas se sumó a las críticas que ya habían llegado un día antes desde el bando contrario. Renovación Popular, agrupación cercana al oficialismo, también cuestionó a Gutiérrez por el mismo comentario.

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¿Qué dijo el defensor del pueblo sobre el Congreso?

La polémica nació de una entrevista que Gutiérrez dio a RPP el pasado 27 de agosto. Ahí afirmó que si la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso, su popularidad subiría "20 o 30 puntos" de manera automática. El funcionario enmarcó la frase dentro de un diagnóstico sobre la debilidad institucional del país, no como un pedido directo de cierre del Parlamento.

Horas después, ante el rechazo generalizado, Gutiérrez salió a aclarar sus palabras en el mismo programa. Aseguró que su gestión "jamás promoverá el quiebre del orden democrático" y fue tajante: "Nunca alentaré la disolución de una institución". Dijo que su comentario buscaba ilustrar el nivel de desgaste institucional que atraviesa el Estado peruano, no sugerir una salida inconstitucional.