Condenan a terrorista a 11 años de prisión por atentados en el que murieron policías y fiscal

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Villarán Falcón, 'camarada Andrés', integrante de Sendero Luminoso en Huánuco, quien durante el año 2007 participó en tres emboscadas terroristas causando la muerte de un fiscal, policías y trabajadores del Corah, fue condenado a 11 años, cinco meses y cinco días de prisión efectiva.

Después de 19 años de estos hechos en el Alto Huallaga, Villarán Falcón, natural del centro poblado de Pomacucho, distrito de Santa María del Valle, permanece recluido en una celda de máxima seguridad.

TE RECOMENDAMOS AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cuando fue detenido Carlos confesó haber pertenecido a Sendero Luminoso y que se desempeñó como combatiente entre el 2006 y 2008, bajo las órdenes del camarada Piero y que él era conocido como camarada Andrés.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco a cargo de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, confirmó la sentencia del Poder Judicial.

PUEDES VER: Ayacucho: restos de 44 desaparecidos de la guerra interna retornan a sus familias



De acuerdo con las indagaciones del fiscal adjunto provincial Carlos Ponce Facundo, el senderista Villarán Falcón cumplía efectivamente el rol de combatiente en el grupo terrorista que lideraba Florindo Flores Hala, alias camarada Artemio.

Participó en tres atentados. El primero de ellos ocurrió contra personal policial y miembros de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) en abril de 2007, en la provincia de Marañón, Huánuco.



El segundo ataque terrorista ocurrió contra personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la PNP y un fiscal provincial de la Fiscalía Mixta de Tocache, el 14 de junio del mismo año.

En este atentado fallecieron los suboficiales José Colca Hidalgo, Billy Gonzáles Godoy, John Carrasco Rojas y el fiscal Arturo Campos Vicente, en el sector de Tocache, en San Martín. Un tercer atentado ocurrió en diciembre del mismo año con víctimas civiles.



Sobre la base de estos hechos comprobados durante el juicio oral, se le impuso también, por el delito de terrorismo, el pago de una reparación civil de S/200.000 a favor del Estado, así como de S/1049 por concepto de días multa.



A través de estas acciones, el subsistema especializado en derechos humanos y contra el terrorismo reiteró su compromiso con las investigaciones contra delitos que alteran la tranquilidad, así como el orden público y democrático a nivel nacional.