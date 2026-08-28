Keiko Fujimori estuvo en una actividad en Tacna con parte de sus ministros.

Keiko Fujimori estuvo en una actividad en Tacna con parte de sus ministros.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades aprobado por el Consejo de Ministros. Cerca de las siete de la noche, el documento ingresó a Mesa de Partes de la Cámara Baja, que se encargará de su revisión, análisis y posterior debate para ser aprobado o rechazado.

El proyecto, como ya se había adelantado, solicita facultades para legislar por 120 días en temas de seguridad ciudadana, micro y pequeña empresa, simplificación tributaria, entre otros.

TE RECOMENDAMOS AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En materia de seguridad ciudadana, plantean revisar el régimen migratorio para promover una “migración ordenada”. Asimismo, modificar el marco normativo para la trazabilidad y fiscalización de las armas de fuego; reformar el sistema penitenciario; y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en “acciones de seguridad externa y dentro de los penales”.

Uno de los puntos centrales es modificar normas para combatir la delincuencia y criminalidad organizada. El proyecto apunta las siguientes leyes: N° 32490 (Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público); N° 30096 (Ley de delitos informáticos); N° 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional); y N° 32332 (Ley que implementa la plataforma Denuncia Digital para el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio).

Además de otros decretos legislativos referidos al Código Penal Militar Policial, para la identificación de números telefónicos y el comercio ilegal de equipos móviles.

Sin embargo, no se hace mención a ninguna de las leyes procrimen -aprobadas en el anterior Congreso por una mayoría fujimorista- a pesar de que estas han afectado la lucha contra la criminalidad con cambios en la colaboración eficaz, la detención preliminar, los allanamientos sorpresivos, la confiscación de bienes y limitado la interceptación de comunicaciones.

Lo que sí menciona el pedido de facultades es que las organizaciones criminales sean declaradas como organizaciones terroristas. Además, establecer un marco legal que permita la “legítima defensa” para que quien la ejerza goce de una “presunción de inocencia”.

Empresa, empleo y burocracia

En el apartado económico, el proyecto plantea reducir barreras administrativas y simplificar procedimientos para facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a beneficios asociados a la formalidad.

Piden modificar la Ley N° 28806, de inspección del trabajo, para incorporar un “enfoque preventivo, sin desnaturalizar la potestad fiscalizadora”.

Asimismo, mencionan que modificarán el régimen de feriados no laborales para “optimizar su uso y fomentar la productividad”. Esto en línea a la propuesta que ya había adelantado el Gobierno de mover los todos los feriados, a excepción de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, para los lunes.

Para el tema de la simplificación administrativa, proponen regular el marco normativo para “fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano”. Señalan que identificarán y eliminarán las barreras burocráticas.

También aclaran que derogarán la Ley que creó el Colegio de Artistas (Ley N° 32645). La decisión tenía el respaldo del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien señaló antes que esta debía ser eliminada.

El proyecto contempla también actualizar la normativa de minería para “activar las inversiones privadas” en relación al otorgamiento, vigencia y caducidad de las concesiones. Añaden que establecerán medidas para “para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos, optimizar los mecanismos contractuales y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a su cadena de valor”.

Mencionan también la materia tributaria y que modificarán el marco normativo aduanero para facilitar el comercio exterior; regular las indemnizaciones prestablecidas por infracciones a derechos de propiedad intelectual; y erradicar el ingreso a territorio peruano de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

Otro de los puntos en atención es que el Ejecutivo plantea “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas”.

Reforma del Estado

Finalmente, proponen legislar en una reforma estructural del Estado en lo que respecta al ámbito del Poder Ejecutivo para mejorar la “articulación y coordinación con las demás entidades”. Este apartado había generado críticas en el borrador del pedido de facultades ante una posible fusión o eliminación de ministerios.

El primer ministro Luis Galarreta, tras aprobarse el proyecto, mencionó que esto no ocurriría y que se podía “tener menos Estado sin la necesidad de recortar”.

El pedido de facultades menciona también la intención de “por razones de necesidad pública” reestructurar Sedapal frente a riesgos que comprometen la correcta prestación del servicio. Cabe precisar que tras los aniegos en Villa el Salvador, la presidenta Keiko Fujimori mostró su intención de reestructurar la empresa estatal.

Además, se busca facultar al INDECI para que en caso de emergencias o desastres pueda hacerse cargo de la entrega de bienes de ayuda humanitaria en los primeros quince días.

Confían en aprobación del pedido

La presidenta Keiko Fujimori, durante una actividad en Tacna, señaló que confía en que la Cámara de Diputados les otorge las facultades legislativas.

“Estamos tomando decisiones rápidas, faltan sin duda agilizar muchas cosas más, pero yo creo que con las facultades que esperamos el Congreso nos otorgue vamos a poder poner más velocidad”, sostuvo.

Acompañada del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, Fujimori apeló al debate por el que se someterá el proyecto de facultades, tanto en comisión como en el Pleno y al “sentido común” de los diputados.

“Sabemos que el Congreso tiene muchas rutas para poder debatir y decidir sobre las facultades que estamos solicitando, pero yo apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar y poner al Estado a mayor velocidad y poder utilizar los recursos que tenemos y convertirlos en obras. Estoy optimista”, agregó.

Gobierno invocó que proyecto se vea con urgencia

El Poder Ejecutivo invocó el artículo 105 de la Constitución para habilitar el procedimiento de urgencia del pedido de facultades legislativas. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, tienen como plazo un máximo de 15 días hábiles (alrededor de un mes) para ponerlo en debate del Pleno.

Una vez aprobado, pasará al Senado, quienes tienen un plazo de siete días hábiles para su visto bueno, previo debate. Tras esto, se deberá publicar en un día, como máximo, la ley que permitirá a Keiko Fujimori y su Gabinete Ministerial legislar en las materias solicitadas.