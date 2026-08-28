El MMM prevé que la deuda pública aumentará de 29,3% del PBI en 2026 a 33,8% en 2030. | Composición LR/Andina

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Las leyes aprobadas por el Congreso en los últimos años generarían obligaciones de gasto por S/64.000 millones en 2027, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030. El documento identifica 241 normas aprobadas entre 2021 y 2026 con impacto sobre el gasto público y señala que parte de estas medidas genera obligaciones de carácter permanente.

De los S/64.000 millones estimados, S/50.000 millones corresponden a obligaciones permanentes derivadas de normas aprobadas entre 2021 y 2026, mientras que los S/14.000 millones restantes están asociados a normas aprobadas entre 2011 y 2020. La estimación reúne así obligaciones generadas en distintos periodos y que deberán ser consideradas en el presupuesto de 2027.

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Remuneraciones y pensiones concentran parte de las medidas

El MMM señala que una parte de las obligaciones generadas por las normas aprobadas entre 2021 y 2026 está vinculada con personal, remuneraciones y pensiones.

Entre las medidas identificadas figuran disposiciones relacionadas con la mejora pensionaria de docentes jubilados y cesantes, además de normas vinculadas con las remuneraciones del personal de salud y del personal militar y policial.

Por su carácter permanente, estas medidas mantienen efectos sobre los presupuestos posteriores a su aprobación. El MMM señala que, en el caso de las obligaciones relacionadas con personal, los recursos quedan comprometidos de manera anticipada, lo que reduce el margen para modificar la composición del gasto en los siguientes ejercicios.

El documento también diferencia estas obligaciones de aquellas medidas cuyo impacto se concentra en un solo ejercicio. Mientras estas últimas pueden desaparecer del presupuesto una vez ejecutadas, los compromisos permanentes requieren previsiones de financiamiento mientras permanezcan vigentes.

S/64.000 millones no equivalen al déficit fiscal

El monto estimado por el MMM no corresponde al déficit fiscal de 2027 ni implica que el Estado deba realizar un desembolso único de S/64.000 millones durante ese año.

La cifra corresponde a las obligaciones de gasto asociadas a las normas consideradas en el análisis del documento. Su atención forma parte de la programación presupuestaria y depende de la aplicación de cada medida.

El déficit fiscal, en cambio, refleja la diferencia entre los ingresos y gastos del sector público durante un periodo determinado. Por ello, los S/64.000 millones no pueden sumarse directamente al déficit previsto para 2027.

La relevancia del monto está relacionada con los recursos que deberán ser destinados a financiar obligaciones establecidas previamente y con el espacio que queda para definir nuevas asignaciones presupuestarias.

El déficit fiscal llegaría a 2,7% del PBI en 2027

El análisis sobre las normas se encuentra dentro del escenario fiscal proyectado por el MMM para los próximos años.

El documento estima que el déficit fiscal pasará de 1,8% del PBI en 2026 a 2,7% en 2027. Para el periodo 2028-2030, proyecta que se mantendrá alrededor de 2,8% del PBI.

En cuanto a la deuda pública, el MMM prevé que aumentará de 29,3% del PBI en 2026 a 33,8% en 2030.

Estas proyecciones corresponden al escenario fiscal general del documento. El MMM no establece que las obligaciones asociadas a las normas expliquen por sí solas el aumento del déficit o de la deuda.

Las obligaciones continuarán en los siguientes presupuestos

Las normas que generan obligaciones permanentes continuarán teniendo efectos después de 2027 mientras se mantengan vigentes. Por ello, sus requerimientos de financiamiento deberán ser considerados en los presupuestos de los siguientes años.

El MMM señala que el carácter permanente de estas medidas limita el margen para modificar la composición del gasto, debido a que una parte de los recursos ya está vinculada a compromisos establecidos previamente.

La magnitud de estas obligaciones también depende de la forma en que cada norma se aplica y de su incorporación progresiva al presupuesto. En ese sentido, los S/64.000 millones corresponden a una estimación presentada por el MMM para 2027 y reúnen obligaciones originadas en normas aprobadas durante diferentes periodos.