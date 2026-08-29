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Rosángela Espinoza revela por qué terminó pagando toda la cuenta tras salir con el venezolano Leandro Cabello: “Quería mi postre”

Rosángela Espinoza, quien fue vista pagando la cuenta en un restaurante durante una salida con Leandro Cabello, aseguró que es una mujer emprendedora y con buenos ingresos económicos.


Rosángela Espinoza aclaró que ella invitó a Leandro Cabello a salir tras asistir a la fiesta de cumpleaños de un productor. Foto: América TV
Rosángela Espinoza aclaró que ella invitó a Leandro Cabello a salir tras asistir a la fiesta de cumpleaños de un productor. Foto: América TV
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Rosángela Espinoza, quien sufrió una irreparable pérdida, fue captada pagando la cuenta en un restaurante durante una salida con el venezolano Leandro Cabello, su compañero de 'Esto es guerra'. Tras ser consultada sobre el tema, la chica reality manifestó que no quería hablar de su vida privada; sin embargo, segundos después aseguró que no se comportará como Kevin Díaz y sí responderá a la polémica, debido a que es una figura pública.

Según Rosángela Espinoza, tanto ella como Leandro Cabello asistieron el fin de semana a la fiesta de cumpleaños de Peter Fajardo, productor de 'Esto es guerra'. Como ambos viven cerca, decidieron compartir el mismo taxi. Sin embargo, como aún eran las 9.00 p. m., ella lo invitó a tomar un café para conversar, pero terminaron en un restaurante para que él pueda tomarse un trago.

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Rosángela Espinoza aclara tema con Leandro Cabello

Rosángela Espinoza, quien semanas atrás fue agredida por Melissa Loza, explicó que como él pagó el taxi, ella decidió pagar la cuenta del restaurante porque, además, ella fue quien le dijo para ir. La 'guerrera' aclaró que el deportista venezolano quiso asumir los gastos de la salida, pero ella no lo permitió. “Yo quería mi postre. La pasé superbién”, dijo la noche del jueves 27 de agosto.

En otro momento, Rosángela Espinoza aseguró que ella, como una mujer emprendedora y con buenos ingresos, también tiene la posibilidad de asumir la cuenta cuando sale con sus amigos, como lo hizo tiempo atrás con Patricio Parodi. Sin embargo, aclaró que si él fuera su pareja, ella no permitiría que los gastos sean a medias.

“Yo no soy Alejandra Baigorria. Si fuera mi pareja, yo nada qué ver con el 50-50. Pero es un amigo. ¿Qué de malo tiene que lo invite a un cafecito o a un postrecito?”, preguntó a los conductores de 'Esto es guerra'. “Todo lo que dijo Rosángela es verdad, vivimos cerca. Nos fuimos juntos, nos tomamos un café y conversamos sobre el programa. Cuando a mí me interesa una mujer, no dejo que pague la cuenta. Si ella pagó la cuenta es porque hay una amistad”, añadió Leandro Cabello.

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