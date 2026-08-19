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Ahora Nación evalúa interpelar a César Astudillo por incremento de inseguridad en el país

César Holguín, vocero del partido, instó al Gobierno a implementar una estrategia de seguridad y atender urgentemente los problemas de inseguridad ciudadana.

Conferencia de prensa contó con presencia de representantes de los gremios de transporte | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR.
Conferencia de prensa contó con presencia de representantes de los gremios de transporte | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR.
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Ahora Nación podría presentar una moción de interpelación contra el ministro César Astudillo, titular de la cartera del Interior. En conferencia de prensa, César Holguín, diputado y vocero del partido, solicitó al Gobierno tomar acciones inmediatas para atender los problemas de inseguridad ciudadana y señaló que, de no registrarse una disminución en las cifras de delincuencia, se evaluará citar al ministro a la Cámara Baja para que dé explicaciones.

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"Lo que en este momento exige mi bancada es que se atienda con carácter inmediato estos reclamos que tiene la sociedad civil afectada por la inseguridad. Será en su momento que evaluaremos una interpelación, pero el Gobierno tiene que tener una estrategia de seguridad. Lo que en este momento corresponde a nuestra bancada es emplazar al Gobierno a que tome acción. Será luego, en su momento, que nosotros, viendo las acciones, evaluaremos una interpelación", indicó.

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Recientemente, el ministro ratificó su confianza en Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) y afirmó que la cifra de homicidios está disminuyendo. Estas declaraciones se produjeron poco después del asesinato de un chofer de la empresa Vipusa. Al respecto, Holguín aseguró que es fundamental que se atiendan los pedidos del sector. Cabe señalar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de los transportistas.

"En este momento, lo fundamental es emplazar a atender con carácter de urgencia la petición del sector de Transporte por el tema de la inseguridad. Es una posición general que tenemos tanto en senadores como en diputados hasta el momento", apuntó.

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Harvey Colchado critica a Óscar Arriola

Harvey Colchado, también diputado por Ahora Nación y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), indicó que Óscar Arriola debe ser retirado de la jefatura de la Policía. El coronel en retiro señaló que Arriola no ha mostrado la aptitud suficiente para ocupar el cargo.

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"¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No tiene, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. El ministro del Interior no se debe dejar engañar", indicó.

Asimismo, señaló que en distintas subdivisiones de la PNP no hay presupuesto ni acciones claras. Colchado calificó de fracaso la gestión de Arriola al mando de la institución policial.

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