Alberto Beingolea rechaza propuesta del Minjus para trasladar el LUM: “Los museos del Perú están dentro de Cultura”

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Conflictos en el gabinete de Keiko Fujimori. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, salió a defender al museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), luego de que el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, propusiera trasladarlo a la cartera que dirige.

En ese contexto, Beingolea declaró ante los medios de comunicación que la propuesta de su compañero de gabinete es una mera “opinión” y recalcó que el LUM y todos los museos del Perú están bajo la administración del Ministerio de Cultura.

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"Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", enfatizó durante un evento público este 18 de agosto.

Anteriormente, Álvarez planteó que el museo pase a ser parte de la organización del Minjus. Según indicó, el museo debe tener “la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político”.

"No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", declaró en una entrevista en Caretas.

El LUM es un museo que cuenta la historia de la época del conflicto armado interno en el Perú (1980-2000), la dictadura de Alberto Fujimori y el relato de los familiares de las víctimas.

Presiones al Gobierno para trasladar el LUM

El pasado 17 de agosto, el ministro de Justicia difundió en su cuenta de X (antes Twitter) una carta suscrita por diversos juristas y figuras políticas, quienes exhortaron a la presidenta Fujimori a disponer el traslado del LUM al Minjus. Los firmantes consideraron que la propuesta resulta "muy interesante", debido a que, según sostienen, el sentido pedagógico del museo se encuentra actualmente limitado por la presencia de elementos con "rasgos ideologizados".

Asimismo, plantearon la necesidad de reforzar la pluralidad y reconocer a quienes lucharon y se sacrificaron por la democracia, en lugar de quienes atentaron contra la vida de las personas. Finalmente, el documento instó al Gobierno y al Ministerio de Justicia a adoptar una decisión que, según los firmantes, permita avanzar hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional.

Pero no solo eso. También plantearon una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como parte de sus argumentos, compararon la situación con la dictadura de Nicolás Maduro.