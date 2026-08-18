Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

La policia halló mensajes y audios de amenazas de muerte en el celular de la abogada Hellen Silva. Foto: difusión

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Grabaciones de conversaciones, mensajes de texto por WhatsApp y videos encontrados en el celular de la abogada Helenn Silva Padilla, asesinada por un sicario el sábado 15 de agosto en un restaurante de Pacasmayo (La Libertad), evidencian que la letrada estaba bajo amenaza y acoso de dos patrocinados presos en el penal El Milagro, de Trujillo.

Helenn Silva ejercía la defensa de Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo, imputados como presuntos autores intelectuales del asesinato del dirigente deportivo Robert Becerra Alcalde, ocurrido el viernes 10 de julio de este año.

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Mientras observaba un campeonato de fútbol en la loza deportiva de la urbanización San Sebastián, en la localidad de Chepén (La Libertad), el dirigente del Club Defensor El Óvalo, Robert Becerra, fue ejecutado por un sicario que huyó en la motocicleta de un cómplice.

Las cámaras de videovigilancia de la urbanización San Sebastián registraron el momento cuando Junior Monzón fugaba a bordo de una motocicleta negra, acompañado del sicario que disparó a Robert Becerra.

Dos días después del homicidio, durante un operativo, la policía capturó a Junior Monzón Vásquez, sindicado como el chofer de la moto lineal que participó en el crimen del dirigente deportivo. La detención de Monzón contribuyó a la intervención de otros sujetos, entre ellos Jacinto Sánchez Saucedo.

Los presos Junior Monzon y Jacinto Sanchez, tenian como abogada a Hellen Silva. Foto: PNP

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ARCHIVOS DEL CRIMEN

De acuerdo con fuentes policiales, Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo fueron señalados como presuntos autores de la muerte de Robert Becerra, por lo que la fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva.

Según el testimonio de Junior Monzón, horas antes del crimen de Robert Becerra, se encontraba en la casa de Jacinto Sánchez Saucedo y que este le habría entregado las llaves de una motocicleta para trasladar a un sujeto conocido como “chato”, quien disparó contra el dirigente deportivo.

Monzón y Sánchez contrataron a la abogada Helenn Silva para que los defendiera y evitara que los recluyeran en prisión, por lo que le abonaron por adelantado una suma no revelada.

Sin embargo, la letrada Helenn Silva, pese a la promesa de que lograría la libertad de sus patrocinados, no pudo evitar que el Poder Judicial dispusiera la prisión preventiva de Junior Monzón y Jacinto Sánchez.

El magistrado Wilson Manayalle Sánchez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, ordenó el internamiento de los imputados por el homicidio del dirigente deportivo.

Los audios, videos y mensajes del celular indican que los reclusos reclamaban a Helenn Silva la devolución del dinero que le habían abonado, ya que fracasó en el objetivo de lograr la excarcelación de ambos.

Según las fuentes policiales, los reclusos amenazaban constantemente con matar a la letrada Helenn Silva si no devolvía lo que se le había dado como adelanto.

MENSAJES MORTALES

Es probable que el sicario que ejecutó a la abogada en Pacasmayo sea parte de la organización criminal de Chepén a la que pertenecen Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo.

Nacida en Pacasmayo, Helenn Silva cumplió 44 años el 6 de agosto, apenas diez días antes de que un sicario le quitara la vida mientras compartía una reunión en el restaurante Pikeitos, ubicado en la avenida Panamericana 639, en el distrito de San José.

Eran las 5.55 p. m., cuando un sujeto con el rostro cubierto por un casco de motocicleta, le disparó tres veces en la cabeza por la rendija del cerco del local, aprovechando que la abogada se encontraba sentada de espaldas.

La víctima estaba acompañada de su pareja, César Cáceda Muñoz, y sus amigos Erick Cabanillas Rodríguez y Leydi Grace Ramírez.



