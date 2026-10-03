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Cine y series

'Coyote vs ACME' llega en digital: confirman fecha de estreno en formato online tras éxito en cines

La película 'Coyote vs ACME' está lista para su estreno en formato digital en Latinoamérica. La cinta iba a ser archivada por Warner Bros., pero fue salvada por Ketchup Entertainment y el público.

'Coyote vs ACME' se estrenó en cines de Perú el 26 de agosto de 2026.
'Coyote vs ACME' se estrenó en cines de Perú el 26 de agosto de 2026.Foto: Ketchup Entertaiment
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‘Coyote vs ACME’ ya tiene fecha para su estreno en formato digital. Después de su odisea por los cines a nivel mundial, la película protagonizada por el emblemático personaje de los Looney Tunes llegará a los servicios de video bajo demanda (VOD), una nueva etapa para una producción que durante años permaneció envuelta en incertidumbre.

El anuncio llega después de que la cinta concretara su lanzamiento en cines tras superar el intento de cancelación de Warner Bros. pese a que ya estaba terminada. La presión de fans, actores y miembros de la industria mantuvo vivo el interés por el proyecto hasta que Ketchup Entertainment asumió su distribución y logró llevarlo a la pantalla grande.

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¿Cuándo llegará 'Coyote vs ACME' al formato digital?

El estreno de ‘Coyote vs ACME’ en video bajo demanda (VOD) comenzó el 29 de septiembre de 2026 en algunos mercados internacionales como Estados Unidos, donde la película puede adquirirse o alquilarse a través de servicios digitales como Prime Video y Apple TV. Para América Latina, la fecha confirmada es el 29 de octubre de 2026. La distribuidora Zima Entertainment informó que la cinta estará disponible mediante renta y compra digital, aunque todavía no ha revelado todos los detalles.

La historia se convirtió en uno de los casos más comentados de Hollywood en los últimos años. Cuando Warner Bros. optó por no estrenarla, numerosos realizadores y fans cuestionaron la decisión debido al estado avanzado de la producción. La presión pública mantuvo viva la conversación durante meses hasta que apareció una alternativa para distribuir la película. El interés generado por aquella polémica terminó acompañando su estreno en cines, donde la cinta encontró una audiencia que durante años pidió verla en pantalla grande.

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¿De qué trata 'Coyote vs ACME'?

La película propone una versión poco convencional del clásico conflicto entre el Coyote y el Correcaminos. Después de una larga cadena de fracasos provocados por los productos defectuosos de ACME, el personaje decide tomar una medida radical: demandar a la corporación responsable de fabricar cada uno de esos inventos. Para llevar adelante el caso, cuenta con el apoyo de un abogado no tan convencido de enfrentarse a una de las empresas más poderosas del mundo ficticio de los Looney Tunes. La historia mezcla acción real, animación y comedia judicial en una aventura protagonizada por Will Forte, John Cena y Lana Condor.

Mientras se prepara para su desembarco en el mercado digital latinoamericano, ‘Coyote vs ACME’ continúa sumando funciones en distintos países, una situación impensada para una película que, durante años, estuvo mucho más cerca de desaparecer que de llegar a la pantalla grande.

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