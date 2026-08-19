“Lo que le hicieron no tiene nombre”, relata madre de abogada asesinada en Pacasmayo

Abogada recibió cristiana sepultura ante el dolor de sus familiares y amistades.

Abogada recibió cristiana sepultura ante el dolor de sus familiares y amistades.

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En medio de la conmoción por el crimen, la madre de Heleen Guilianna Silva Padilla, la abogada asesinada por un sicario en Pacasmayo (La Libertad), brindó un desgarrador testimonio. Con la voz quebrada, sostuvo durante el sepelio: "Lo que hicieron no tiene nombre". Su relato, cargado de impotencia, se suma al pedido unánime de justicia.

"Hijita, mi Helita, lo único que ruego a papá Dios, que te tenga en su Gloria, hijita. Cuánto dolor, velaré mucho por tus hijitos Maximito y Karlita. Para Dios no hay nada imposible, hijita de mi corazón", escribió luego Carla Padilla Saldaña en su cuenta de Facebook.

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Carla recordó con dolor aquellas tardes junto a Helenn y su hermano Marco. Siempre les decía a sus hijos que, si algo les pasaba, ella iba a buscarlos. Nunca imaginó vivir esta pesadilla. "Pido justicia, que paguen por lo que le hicieron", expresó antes de la misa.

Señaló que siempre quiso lo mejor para su hija y luchó para conseguirlo. En el velorio de Hellen estuvieron sus familiares, amigos, amigas y vecinos que la habían conocido desde hacía años. Pero, pese al acompañamiento, la dolida madre señaló que no encuentra consuelo y, al llegar la noche, el silencio se vuelve insoportable.

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"No la traje al mundo y no la críe para esto, es lo que más me duele. Hoy yo no puedo tener a mi hija ahí, en el cementerio, es una pesadilla. "Estoy destruida", revela.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Entre tanto, la Policía continúa evaluando diversas líneas de investigación para determinar las causas exactas que motivaron el homicidio contra la abogada litigante.

El jefe de la Policía en La Libertad, general Ricardo Espinoza, reveló que la principal teoría sobre el crimen de la abogada apunta a conflictos con un cliente al que defendió. Según la PNP, la víctima habría recibido amenazas de muerte y ya estarían identificados los presuntos participantes del homicidio.

Los agentes encargados del caso vienen analizando el entorno laboral de la víctima para identificar posibles amenazas vinculadas a los procesos que gestionaba.

Los investigadores han analizado el teléfono celular de la víctima para recolectar evidencias. En el dispositivo móvil, los detectives hallaron mensajes amenazantes que fueron incorporados al expediente del caso. Estos elementos tecnológicos son analizados por personal especializado para rastrear el origen de las comunicaciones de texto recibidas antes del crimen.

Aparte de las declaraciones de los testigos, las autoridades buscan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del restaurante para reconstruir la ruta de escape del sicario.

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La información obtenida permitirá avanzar en la identificación formal del autor material del atentado armado.

ABOGADOS AMENAZADOS

Entre tanto, Mario Deza, el decano del Colegio de Abogados de La Libertad, expresó su preocupación institucional por los constantes actos de inseguridad en la región.

Advirtió que diversos profesionales del derecho han sido víctimas de distintos hechos de violencia en los últimos años.

Pidió que las instituciones encargadas de la seguridad pública refuercen las acciones de protección para los abogados en el ejercicio de sus funciones.