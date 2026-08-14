Ucayali: queman patrullero de la PNP durante enfrentamiento por bloqueo de la carretera Federico Basadre

Los manifestantes atacaron a los agentes con piedras mientras la Policía intentaba liberar el kilómetro 30. | Foto: composición LR

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Un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue quemado por manifestantes durante un enfrentamiento registrado en el kilómetro 30 de la carretera Federico Basadre, en Ucayali. El hecho ocurrió cuando un contingente policial llegó al lugar para intentar liberar la carretera, que se encuentra bloqueada por el paro de transportistas.

Según fuentes policiales citadas por RPP Noticias, los manifestantes atacaron a los agentes con piedras durante el enfrentamiento. En medio de estos hechos, uno de los patrulleros terminó incendiado. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de personas heridas tras el incidente.

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Enfrentamiento se registró durante intento de liberar la carretera Federico Basadre

El contingente de la Policía llegó hasta el kilómetro 30 de la carretera Federico Basadre debido al bloqueo que se mantiene en este punto. La intervención buscaba permitir nuevamente el paso por la vía, pero terminó en un enfrentamiento entre los efectivos y los manifestantes.

De acuerdo con la información proporcionada, durante la confrontación los manifestantes lanzaron piedras contra los policías. Posteriormente, un patrullero de la PNP fue quemado en el lugar. La carretera permanece bloqueada tras el enfrentamiento. Hasta el momento, las fuentes policiales no han confirmado personas heridas como consecuencia de lo ocurrido en este sector de Ucayali.

Manifestantes mantienen protesta por pedido de arreglo de calles

El bloqueo registrado en el kilómetro 30 forma parte del paro de transportistas. En este punto de la carretera Federico Basadre, los manifestantes reclaman el arreglo de las calles, según la información proporcionada.

La paralización continúa pese al anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de brindar un subsidio. El pedido de los manifestantes en este sector se mantiene y la carretera continúa bloqueada.