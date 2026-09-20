Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO: transmisión de los dobles de Copa Davis 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Política

Recalifican al delito de presunto sicariato el asesinato de la periodista "China Polo"

La Fiscalía de Huaylas pidió las cámaras de un hotel de Caraz y ordenó pericias. Hasta el momento, hay tres detenidos por el presunto sicariato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash.

Periodista y candidata al GORE Áncash fue asesinada el pasado 19 de septiembre. Foto: difusión
Periodista y candidata al GORE Áncash fue asesinada el pasado 19 de septiembre. Foto: difusión
google iconLa República en Google

La Fiscalía cambió la calificación del delito en el caso de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como China Polo. La investigación empezó como feminicidio y ahora se sigue como presunto sicariato, es decir, un asesinato hecho por encargo o a cambio de dinero.

El caso pasó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho). Lo dirigen el fiscal Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate. Antes, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Huaylas había abierto una investigación preliminar por feminicidio.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo…

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recalifican al delito de presunto sicariato el asesinato de la periodista "China Polo"

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por la Liga Femenina 2026?

José Ragas: "Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico"

Política

José Ragas: "Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico"

Tres personas fueron detenidas tras el asesinato de "La China Polo", asegura fiscal de la Nación

Gobierno reasigna cargos de 23 oficiales de la PNP: Revoredo es removido como jefe de la Dirincri

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

José Ragas: "Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico"

Tres personas fueron detenidas tras el asesinato de "La China Polo", asegura fiscal de la Nación

Gobierno reasigna cargos de 23 oficiales de la PNP: Revoredo es removido como jefe de la Dirincri