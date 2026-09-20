Recalifican al delito de presunto sicariato el asesinato de la periodista "China Polo"
La Fiscalía de Huaylas pidió las cámaras de un hotel de Caraz y ordenó pericias. Hasta el momento, hay tres detenidos por el presunto sicariato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash.
La Fiscalía cambió la calificación del delito en el caso de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como China Polo. La investigación empezó como feminicidio y ahora se sigue como presunto sicariato, es decir, un asesinato hecho por encargo o a cambio de dinero.
El caso pasó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho). Lo dirigen el fiscal Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate. Antes, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Huaylas había abierto una investigación preliminar por feminicidio.
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