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La entrevista que Sheyla Rojas brindó a Magaly Medina no solo confirmó sus salidas con Joaquín Ramírez. En plena transmisión, la popular ‘Urraca’ sorprendió al exponer el estado civil del exsecretario de Fuerza Popular —partido liderado por Keiko Fujimori— y evidenció que en su Documento Nacional de Identidad (DNI) figura como casado.

La revelación generó una reacción inmediata en la influencer, quien no ocultó su sorpresa ante la conductora de televisión y aseguró desconocer esa situación.

Sheyla Rojas en shock tras exponerse estado civil de Joaquín Ramírez

En medio de la conversación, Magaly Medina mostró la ficha de Joaquín Ramírez en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Al inicio, Sheyla Rojas se mostró curiosa y hasta bromeó pidiéndole a la periodista que le informara qué decía el documento. Sin embargo, su expresión cambió por completo cuando escuchó que él figura como casado.

La recordada ‘Leona Loca’ intentó restar importancia al tema y explicó que sabía que su saliente estaba separado. “Ah, sí. Sí, él estuvo casado. Creo que está ya separado hace muchos años. Pero sé que está separado, está soltero”, manifestó.

Ante esa respuesta, la ‘Urraca’ le aclaró que estar separado no es lo mismo que estar divorciado, insistiendo en que la diferencia es clave. “Separado; o sea, no divorciado”, puntualizó la conductora, dejando entrever que Ramírez aún tendría un matrimonio vigente ante la ley. Frente a ello, Sheyla admitió que nunca había abordado directamente ese asunto con el excongresista. “Ah, bueno. No le había preguntado eso, la verdad”, afirmó.

La periodista también sugirió que podría tratarse de un descuido administrativo; es decir, que Ramírez no habría actualizado su estado civil en el DNI como otras personas. Ante esa posibilidad, la influencer cerró el tema con una frase que reflejó su incomodidad: “No le he preguntado eso, Magaly. Imagínate”.