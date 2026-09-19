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Política

PNP detiene a presunto asesino de la "China Polo", periodista y candidata al Gore Ancash

El crimen contra Susy Aponte Polo se registró este sábado en Caraz; el extranjero fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras el general PNP Eduan Díaz Díaz se dirige a Huaraz con equipos de Homicidios e Inteligencia para las diligencias.

La PNP capturó al presunto asesino de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Ancash. Foto: composición LR.
La PNP capturó al presunto asesino de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Ancash. Foto: composición LR.Foto: composición LR
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La Policía Nacional detuvo a un ciudadano venezolano como presunto autor del ataque a balazos que mató a Susy Ysabel Aponte Polo, periodista conocida como "La China Polo" y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el partido Socios por Áncash. Según un parte de la DIVREINT-Áncash, el hecho ocurrió alrededor de las 12:40 horas del sábado en la Av. Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo, en Caraz, cuando la candidata se encontraba en una actividad proselitista de su campaña.

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