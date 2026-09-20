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La extrema derecha alemana crece con fuerza en dos elecciones regionales y pone en aprietos a Friedrich Merz

El canciller alemán Friedrich Merz reconoció como un “desastre” el resultado de la CDU, pero descartó renunciar y aseguró que continuará con las reformas que considera necesarias para el país.

La extrema derecha en Alemania, representada por la AfD, logró entre el 37 % y 38 % de los votos en las elecciones regionales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental
La extrema derecha en Alemania, representada por la AfD, logró entre el 37 % y 38 % de los votos en las elecciones regionales de Mecklemburgo-Pomerania OccidentalAFP
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La extrema derecha alemana logró un nuevo avance en las elecciones regionales celebradas este domingo en Alemania. La AfD obtuvo entre 37% y 38% de los votos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, por delante del SPD, mientras la CDU de Friedrich Merz cayó a entre 5% y 5,5%. En Berlín, Die Linke quedó en primer lugar con cerca de 25%, por delante de los conservadores, que alcanzaron 20%.

Los resultados electorales representan otro revés para el gobierno de Friedrich Merz, después de la victoria de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt hace dos semanas. El avance de AfD aumenta la presión sobre el canciller, cuya popularidad ronda el 10% según las encuestas citadas en el texto. Pese al escenario adverso, Merz defendió su continuidad y aseguró que mantendrá las reformas que prometió en compromiso con Alemania.

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Merz admite un "desastre" y rechaza dimitir

El canciller alemán reconoció que el resultado de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental no era posible ocultarse. “No podemos maquillarlo. Es un desastre”, afirmó desde la sede de su partido en Berlín.

La caída supone uno de los peores resultados de la CDU en unas elecciones regionales. En ese estado, AfD consiguió entre 37% y 38%, en tanto que el SPD obtuvo entre 35,5% y 36,5%. Los conservadores apenas superaron el umbral que permite acceder al Parlamento regional.

Merz atribuyó parte de las dificultades a la baja valoración de su gobierno de coalición con los socialdemócratas y reconoció que su propia popularidad afectó las campañas. Sin embargo, descartó abandonar el cargo y sostuvo que Alemania necesita cambios.

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“Lo que hay que hacer ahora requiere valentía, firmeza y paciencia”, declaró. También insistió en que las reformas no pueden aplazarse y aseguró que asumirá la responsabilidad como canciller y presidente de la CDU.

El deterioro de la situación política se produce mientras AfD encabeza los sondeos nacionales. El partido conservador buscaba recuperar apoyo con medidas destinadas a reactivar la economía, reducir la inmigración irregular y reforzar las fuerzas armadas, pero los resultados regionales muestran un escenario adverso para el Ejecutivo.

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Die Linke da la lucha desde Berlín

En la capital alemana, Die Linke se impuso a la CDU, con un resultado situado entre 24% y 25,8%, según las primeras proyecciones. Los conservadores quedaron en torno al 20%, mientras AfD obtuvo entre 13,8% y 15,7%, dependiendo de la cadena pública.

El escrutinio abre la posibilidad de que Elif Eralp, candidata de Die Linke, se convierta en la primera alcaldesa de Berlín de esa formación. Si desea lograrlo, necesitaría un acuerdo con Los Verdes y el SPD.

Eralp celebró el resultado con un mensaje dirigido a los votantes. “A partir de hoy cambiaremos nuestro Berlín y lo haremos un lugar mejor. Les agradezco su confianza”, afirmó.

El avance de la izquierda también plantea una disputa sobre la vivienda. Die Linke propone expropiar grandes consorcios inmobiliarios con más de 3.000 apartamentos, una iniciativa rechazada por el SPD.

Weidel pide acabar con el "cortafuegos" contra la AfD

La victoria de AfD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental no significa que pueda gobernar por sí sola. La formación no alcanzó la mayoría absoluta y el resto de partidos mantiene su rechazo a una alianza con la ultraderecha.

La dirigente de AfD, Alice Weidel, aprovechó los resultados con el objetivo de reclamar el fin del denominado “cortafuegos”, el consenso de las principales fuerzas políticas para no pactar con su partido. “Vamos a invitar a todos”, aseveró por su lado Leif-Erik Holm, candidato de la agrupación en el estado nororiental.

La socialdemócrata Manuela Schwesig, cuya formación gobierna la región desde 1998, reconoció que AfD fue la fuerza más votada, aunque señaló que no consiguió los apoyos necesarios que le permitan formar gobierno.

En Berlín, el candidato del SPD, Steffen Krach, calificó el resultado de su partido como “catastrófico” y afirmó que la formación ya no ocupa el lugar dominante que tuvo durante décadas en la capital.

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