La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Enlaces. En Registros Públicos consta que el socio de Joaquín Ramírez, Edmond Jordán, compró el terreno de Cieneguilla, luego lo vendió a Keiko Fujimori, y esta después se lo revendió a mayor precio. Foto: composición LR/Ricardo Cervera | Keiko Fujimori | Joaquin Ramirez | Alas Peruanas

Enlaces. En Registros Públicos consta que el socio de Joaquín Ramírez, Edmond Jordán, compró el terreno de Cieneguilla, luego lo vendió a Keiko Fujimori, y esta después se lo revendió a mayor precio. Foto: composición LR/Ricardo Cervera | Keiko Fujimori | Joaquin Ramirez | Alas Peruanas

“¿Mantiene algún vínculo con el señor Joaquín Ramírez?”, preguntó un periodista cajamarquino a la candidata presidencial Keiko Fujimori cuando visitó la región el martes 3 de marzo.

“Yo no lo veo hace muchos años”, contestó Fujimori, en alusión al alcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez Gamarra.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“¿No está apoyando esta campaña?”, insistió el reportero, sorprendido por la respuesta de Keiko Fujimori. Joaquín Ramírez no es un personaje cualquiera para el fujimorismo en general y para Keiko Fujimori.

“No. Pero sé que es un alcalde muy querido, así que le deseo mucha suerte en su gestión”, afirmó la candidata y pasó a otro tema.

Durante su cuarta campaña presidencial, Keiko Fujimori no ha querido referirse a Joaquín Ramírez y casi nadie le ha preguntado por qué. Ni siquiera cuando el miércoles 7 de enero de este año, la jueza Margarita Salcedo Guevara incorporó al partido Fuerza Popular en la investigación por lavado de activos en la que están involucrados Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, a quien dice no haber visto “hace muchos años”. Se trata del “Caso Alas Peruanas”.

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos acusa a la familia de Joaquín Ramírez de haber desfalcado a la Universidad Alas Peruanas durante la gestión de su tío, Fidel Ramírez Prado, como rector y gerente general del centro de estudios. Fidel Ramírez y su sobrino Joaquín Ramírez montaron un esquema de exacción de los fondos de la UAP mediante la constitución de una red de empresas de fachada, especialmente en el rubro inmobiliario.

Cuando Joaquín Ramírez asumió como secretario general del partido fujimorista en 2014 y jefe de la segunda campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, aprovechó el entramado de sus compañías para convertir uno de sus inmuebles en La Molina en centro de operaciones de la aspirante naranja y otro local para la agrupación política en la avenida Arequipa, Miraflores.

En abril de 2014, Joaquín Ramírez fue designado secretario general del partido fujimorista, y en septiembre del mismo año, la procuradora Julia Príncipe Trujillo lo denunció por el presunto delito de lavado de activos. Ramírez no solo continuó en el cargo sino también Keiko Fujimori le ratificó su confianza nombrándolo jefe de su campaña presidencial de 2016.

Según el expediente fiscal del “Caso Alas Peruanas” al que tuvo acceso La República, Joaquín Ramírez usó una empresa de la red que desfalcó a la universidad para hacer una transacción sospechosa con Keiko Fujimori y su exesposo Mark Vito Villanella con un terreno en Cieneguilla. Para la fiscalía, se trató de la triangulación de una propiedad para lavar activos robados a la UAP.

Una triangulación secreta

En 2013, Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella suscribieron un “contrato de compraventa garantizada con reserva de dominio” de un predio de 1.035 metros cuadrados en Cieneguilla, de propiedad de Menorca Inversiones, una empresa de Joaquín Ramírez manejada por su cómplice Edmond Jordán Montes. El valor del predio se fijó en US$144.946.

Casi dos años después, en 2015, Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella mediante un contrato de “cesión de posesión contractual”, vendieron el terreno al mismo Edmond Jordán Montes, el socio de Joaquín Ramírez, por US$201.010. Esto es, la entonces pareja obtuvo una diferencia de US$80.000, según declaró la actual candidata presidencial.

En un intento de encubrir los hechos, al momento de ser interrogado por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, el socio de Joaquín Ramírez, Edmond Jordán, ocultó la compra-venta del predio ubicado en una zona exclusiva de Cieneguilla.

“El imputado Edmond Jordán Montes, a quien se le preguntó por qué en su declaración anterior no mencionó la existencia de la propiedad en mención, refirió que no recordaba en dicho momento”, consigna la fiscalía en la acusación. ¿Cómo podría haber olvidado Jordán que hizo negocios con la candidata presidencial del fujimorismo? La fiscalía no le creyó.

Es más, la propia Keiko Fujimori aceptó que como resultado de la operación inmobiliaria consiguió una “ganancia”.

“Los indicios demuestran que el inmueble que fue adquirido por Keiko Fujimori por el monto de US$144.946 fue obtenido por Edmon Jordán Montes al precio de US$ 201.010, por lo cual la imputada ha reconocido que obtuvo una ganancia de US$80.000 proveniente de los actos fraudulentos (mencionados”, concluyó la fiscalía.

Es sorprendente que Edmond Jordán Montes pretendiera enviar al desvío a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, al manifestar durante los interrogatorios que no recordaba haberle comprado el terreno de Cieneguilla a Keiko Fujimori. De acuerdo con la acusación fiscal, Jordán actuó como el brazo derecho de la organización de Joaquín Ramírez. No solo tenía bajo control la empresa Menorca Inversiones sino también Mondreu, propietaria del local de Fuerza Popular en la cuadra 40 de la avenida Arequipa. También estaba bajo el mando de Promotora Inmobiliaria Primavera, que suscribió contratos fraudulentos con la Universidad Alas Peruanas por S/16,4 millones, conforme la denuncia fiscal.

El brazo derecho

Edmond Jordán actuaba como testaferro de Joaquín Ramírez, porque no contaba con los fondos que justificaran las decenas de operaciones que hizo, incluyendo con Keiko Fujimori. Ella sabía que Jordán actuaba a nombre de Ramírez.

“Se advierte que Edmond Jordán Montes no contaba con el perfil económico idóneo para la adquisición de bienes inmuebles y muebles, así como para la constitución de diversas personas jurídicas (empresas) que forman parte de las imputaciones por el delito de lavado de activos”, se indica en el expediente fiscal.

Por cierto, estos hechos descritos ocurrieron en el periodo que Joaquín Ramírez era congresista fujimorista (2011-2016), fue secretario general del partido naranja y jefe de campaña de Keiko Fujimori en las elecciones 2016.

Y ella no fue la única beneficiada.

El personero de Fuerza Popular y el abogado de Edmond Jordan no respondieron a las solicitudes de entrevista para que ofrezcan su versión.

En un anterior reportaje de investigación, La República reveló que en el “Caso Alas Peruanas” también está implicado el exsecretario de Organización de Fuerza Popular, Pier Figari Mendoza, actual candidato a diputado. Está denunciado por haber simulado “asesorías” a las empresas de Joaquín Ramírez por US$181.500 entre 2013 y 2017, el mismo periodo en el que está implicada Keiko Fujimori.

Aunque no es parte de este caso, en el año 2012, en la misma época, Joaquín Ramírez le vendió un departamento a Luis Galarreta Velarde en Lince por S/251.750, operación inscrita en 2014. Galarreta es candidato a la vicepresidencia en la plancha de Keiko Fujimori.

Sin duda, Joaquín Ramírez era muy popular entre los miembros de la cúpula fujimorista.

PUEDES VER: Audio confirma conspiración de Keiko Fujimori para destituir a fiscales

Venta del predio no aparece en Hoja de Vida 2016