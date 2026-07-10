Sublime en Plaza San Miguel: vive una experiencia interactiva y llévate una foto

Experiencia interactiva de Sublime estará disponible hasta el 19 de julio. Fuente: difusión.

Experiencia interactiva de Sublime estará disponible hasta el 19 de julio. Fuente: difusión.

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Quienes visiten Plaza San Miguel dentro de las primeras dos semanas de julio podrán disfrutar de una experiencia interactiva de Sublime . Como parte de su campaña "Elige sonreír", la marca instaló un iWall que reconoce los gestos de los participantes para crear una imagen inspirada en su sonrisa, la cual se imprime al instante como recuerdo.

La activación se encuentra ubicada al costado de Zara, en el ingreso por Wong que conduce hacia la Plaza Mantaro. La experiencia está diseñada para que las personas participen de forma individual o en grupo, generando un momento de diversión.

¿Cómo funciona la experiencia interactiva de Sublime en Plaza San Miguel?

El iWall cuenta con una cámara inteligente capaz de detectar el rostro y las manos de los participantes en tiempo real. Cuando la persona realiza el gesto de llevarse la mano a la boca, la pantalla incorpora de manera digital un chocolate Sublime sobre su sonrisa, creando una fotografía personalizada que se imprime inmediatamente.

"En Sublime creemos que las mejores conexiones nacen de los pequeños momentos. Con esta experiencia buscamos llevar el mensaje de 'Elige sonreír' a un espacio cotidiano, invitando a las personas a vivir una interacción diferente, divertida y memorable que refleje el espíritu de nuestra campaña", señaló Jimena Mercado, gerente de Marketing del negocio de Chocolates de Nestlé Perú .

Con esta propuesta, la marca busca acercar la tecnología al entretenimiento mediante una dinámica sencilla que invita a compartir un momento especial.

La experiencia está disponible tanto para grandes como para pequeños. Fuente: difusión.

¿Hasta cuándo estará disponible la experiencia de Sublime?

La experiencia interactiva estará disponible en Plaza San Miguel hasta el 19 de julio. Además, durante varios días se realizarán jornadas de degustación de productos Sublime para los visitantes del centro comercial.

Los horarios son los siguientes:

Jueves 9 de julio : de 5.00 p. m. a 9.00 p. m.

: de 5.00 p. m. a 9.00 p. m. Viernes 10 de julio : de 5.00 p. m. a 9.00 p. m.

: de 5.00 p. m. a 9.00 p. m. Sábado 11 de julio : de 3.00 p. m. a 7.00 p. m.

: de 3.00 p. m. a 7.00 p. m. Domingo 12 de julio : de 3.00 p. m. a 7.00 p. m.

: de 3.00 p. m. a 7.00 p. m. Jueves 16 de julio : de 5.00 p. m. a 9.00 p. m.

: de 5.00 p. m. a 9.00 p. m. Viernes 17 de julio : de 5.00 p. m. a 9.00 p. m.

: de 5.00 p. m. a 9.00 p. m. Sábado 18 de julio : de 3.00 p. m. a 7.00 p. m.

: de 3.00 p. m. a 7.00 p. m. Domingo 19 de julio: de 3.00 p. m. a 7.00 p. m.

La campaña "Elige sonreír" busca crear momentos memorables

Como parte de su campaña "Elige sonreír", Sublime busca fortalecer el vínculo con distintas generaciones a través de experiencias diferenciadas en cada punto de contacto donde están presentes los consumidores.

La propuesta invita a las personas a descubrir que un pequeño gesto puede convertirse en un momento especial, reforzando el mensaje de la marca de encontrar motivos para sonreír incluso en medio de la rutina diaria.

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