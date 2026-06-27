Veiente alcaldes de Lima van por la reelección encubierta y dos cambian de distritos

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Veinte alcaldes buscarán mantener el poder en sus distritos, sacándole la vuelta a la ley que impide la reelección inmediata. Al caso ya conocido de Rafael López Aliaga en la Municipalidad Provincial de Lima se suman también los de Franco Vidal (Ate), Pablo Mendoza (Carabayllo), Alfredo Reynaga (Somos Perú), Juan Marticorena (Lurín), Rennan Espinoza (Puente Piedra), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho), Eduardo Bless (San Miguel) y Ricardo Pérez (San Luis).

La lista la completan: Jessica Vargas (Barranco), Luis de la Mata (Breña), Emilio Chávez (Cieneguilla), Richard Soria (El Agustino), Diego Uceda (La Molina), Malca Schnaiderman (Lince), Luis Castillo (Los Olivos), Mónica Tello (Pueblo Libre), Eulogio Huyhua (Punta Negra), Néstor de la Rosa (Rímac) y George Robles (Santa Rosa).

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Todos ellos postulan como tenientes alcaldes; es decir, son los primeros regidores en sus listas. En caso de que sus partidos ganen las elecciones, una eventual vacancia del alcalde los volvería a poner en el más alto cargo distrital.

La situación que no es propia de estas elecciones, se profundicó tras conocer el caso de Rafael López Aliaga, quien postula como teniente alcalde en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las críticas contra el excandidato presidencial apuntan a una reelección encubierta.

El mismo López Aliaga no ha podido descartar de plano que Luis Rubio (candidato a Lima por Renovación Popular) concluya los cuatro años en el cargo. “Ya dependerá de él”, señaló en una entrevista pasada.

Si bien no existe impedimento legal para que todos ellos postulen, se está desnaturalizando el principio de la ley que prohíbe la reelección inmediata. Para José Naupari, abogado especialista en derecho electoral, existen severos reparos en el plano político y ético.

“La idea de la prohibición de la reelección es que haya una renovación, no solamente en el principio de alternancia, sino también, evidentemente, una revaloración de cuadros partidarios al interior de cada partido político o movimiento regional”, señaló en su momento para La República.

Cabe precisar que también existe la posibilidad de que, en pleno proceso electoral, las candidaturas a las alcaldías se caigan, ya sea por una renuncia o porque el candidato sea retirado del partido. “La lista no se cae, continúa. Y en el caso hipotético de que gane, quien asume la alcaldía es el primero de la lista”, indicó el politólogo Víctor Velásquez.

Partidos que quieren mantenerse

Al ver el panorama de candidaturas a nivel de partidos, Podemos Perú es la agrupación donde más se propicia esta forma de postulación encubierta.

Seis de sus candidatos a primeros regidores ocupan la alcaldía de Breña, Cieneguilla, El Agustino, Los Olivos, Rímac y Santa Rosa.

Luego le sigue Renovación Popular con cinco (Barranco, La Molina, Lince, Pueblo Libre y San Luis); Somos Perú con cuatro (Carabayllo, Independencia, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho); Avanza País con dos (Ate y San Miguel); y Alianza para el Progreso (Lurín) y Acción Popular (Punta Negra) con uno.

Todo queda en familia

Existen, además, casos en los que la alternancia de poder queda en familiares directos. Así sucede en la lista de Avanza País para la alcaldía de Ate.

Franco Vidal, el alcalde conocido por sus transmisiones de TikTok, se presenta como primer regidor y el candidato a burgomaestre es Manuel Vidal Camargo, su padre. En su hoja de vida presentada ante el JNE, no ha detallado tener estudios superiores ni experiencia en el Estado.

La situación contraria ocurre en la lista de Somos Perú en Puente Piedra. Quien se desempeña como alcalde, Rennán Espinoza Rosales, ahora va como teniente alcalde y le deja la posta a su hijo Rennan Espinoza Venegas. El administrador de 33 años ya ocupó ese cargo durante el periodo 2019-2022.

En la lista de Podemos Perú por el distrito de Santa Rosa, quien va como candidato a alcalde es John Robles Soto, de 51 años. Su hermano George Robles Soto se desempeña como burgomaestre de ese distrito y ahora va como su teniente alcalde. John Robles no registra formación superior o técnica ni experiencia en cargos públicos.

También se debe saber que el cargo de alcalde es irrenunciable por ley, por lo que las autoridades municipales no pueden renunciar a sus funciones, según precisó Naupari.

Por ello, una figura que se podría utilizar, y que explicó al tener en cuenta el caso de Rafael López Aliaga, es la de una “autovacancia” planificada para ceder los sillones municipales.

Se cambian de distritos

Finalmente, también se tiene que tener en cuenta dos casos específicos de burgomaestres que, al estar al mando de un distrito durante el periodo 2022-2026, ahora también postulan como alcaldes, pero para otra jurisdicción.

Esto ocurre con Guido Iñigo, actual alcalde de Villa El Salvador, quien en estas elecciones del 2026 postula a Villa María del Triunfo. Sin embargo, no es la primera vez que lo hace.

En el año 2015 postuló con el movimiento Villa Cambia a la alcaldía de Villa El Salvador, ganó las elecciones y ocupó este cargo hasta 2018. Su hermano, Kevin Iñigo, fue alcalde de Villa El Salvador en el periodo siguiente.

Luego está Eloy Chávez Hernández, alcalde de Villa María del Triunfo, quien en estas elecciones probará suerte en San Juan de Miraflores.

Los casos presentados quedarán a juicio de la población y del análisis personal de a quiénes daremos las riendas de nuestras localidades por los próximos cuatro años.