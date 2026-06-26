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Junta Nacional de Justicia declara desierto concurso para elegir a nuevo jefe de la ONPE

El pleno de la JNJ respaldó la decisión de anular el proceso, con la votación a favor de cinco magistrados. Bernardo Pachas se mantendrá como jefe interino de la ONPE.

Bernardo Pachas se quedaría a cargo de la ONPE por decisión de la JNJ | Composición: LR.
Bernardo Pachas se quedaría a cargo de la ONPE por decisión de la JNJ | Composición: LR.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El proceso de selección se encontraba en su etapa final y restaban solo ocho días para su culminación.

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La decisión se tomó debido a que ninguno de los dos postulantes finalistas, Carlos Loyola y Amparo Ortega, cumplía con las condiciones necesarias para asumir el cargo. En el caso de Ortega, ello se debió a que renunció a su postulación alegando problemas de salud.

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La situación de Loyola es distinta. En este caso, se presentó una demanda civil en su contra que pondría en duda su idoneidad para ejercer el cargo. Ante ello, la comisión encargada de la selección del titular de la ONPE habría optado por excluirlo del concurso, decisión que posteriormente fue respaldada por el pleno de la JNJ.

Los magistrados que votaron a favor de declarar desierto el proceso fueron Víctor Chanduví, Jaime de la Puente, Germán Serkovic, Cayo Galindo y Rafael Ruiz. En consecuencia, Bernardo Pachas continuará como jefe interino de la institución electoral.

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Bernardo Pachas se pronuncia tras declararse desierto el concurso para elegir al titular de la ONPE

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, se pronunció luego de conocerse que el concurso para elegir al nuevo titular de la institución fue declarado desierto. Pachas aseguró que se enteró de la decisión durante una entrevista con el periodista Nicolás Lúcar y señaló que continuará desempeñando sus funciones.

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"Nosotros estamos trabajando con el equipo para realizar la entrega de resultados de la segunda vuelta y organizar las elecciones regionales y municipales de octubre. (…) Si esto es cierto, continuaremos hasta la llegada del nuevo titular, haciendo el trabajo como siempre lo hemos hecho: de manera transparente y diáfana", indicó en entrevista con Exitosa.

Pachas agregó que una de las prioridades de su gestión será fortalecer la comunicación de las actividades que realiza el organismo electoral.

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