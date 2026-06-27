Renovación Popular suma a Carlos Álvarez a su equipo de seguridad, tras renunciar de País Para Todos

Renovación Popular integra a Carlos Álvarez a su equipo de seguridad. | Canal de YT de Rafael López Aliaga

Renovación Popular integra a Carlos Álvarez a su equipo de seguridad. | Canal de YT de Rafael López Aliaga

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Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular, presentó a Carlos Álvarez como parte de su equipo de seguridad ciudadana. El exalcalde de Lima mencionó que se unirá con el comediante para "destrozar, combatir y eliminar el aumento del sicariato, la extorsión y el terror que se quiere imponer a la población".

En el evento también se encontraba Luis Rubio, candidato a la alcaldía de Lima. Además, López Aliaga extendió la invitación a sumar fuerzas a Carlos Espá, excandidato presidencial del partido Sí Creo.

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Por su parte, Carlos Álvarez indicó que su decisión de formar parte del partido celeste responde a su apoyo en la lucha contra la criminalidad. Además, señaló que la alianza va más allá de "los logos, los partidos, las candidaturas, las ideologías o las doctrinas".

El excandidato presidencial de País para Todos también mencionó que su objetivo es "devolver la paz a todos los peruanos" y resaltó que su labor se centrará en mapear las zonas de mayor delincuencia para articular acciones con las autoridades.

"No podemos permitir que una vida valga 15 soles; aquí tenemos que poner mano de hierro", afirmó el humorista.

El candidato a la alcaldía de Lima, Luis Rubio, también celebró la integración de Álvarez al equipo de Renovación Popular y presentó su plan de gobierno municipal, en el que priorizó la seguridad.

Rubio anunció una inversión de 100 millones de soles en inteligencia, incluidas 10.000 cámaras con inteligencia artificial, pórticos de seguridad para reconocimiento facial y la implementación de un "serenazgo sin fronteras" que operará en toda la capital.

Del mismo modo, manifestó que "la luz es el mejor ayudante para ahuyentar a la criminalidad" y anunció el cambio a luminarias LED en las vías metropolitanas como medida complementaria para devolver la seguridad a la ciudadanía.

Se recuerda que el actor cómico y excandidato presidencial, Carlos Álvarez, anunció su renuncia al partido País para Todos hace 4 días. Sin embargo, el pasado 12 de junio se registró su desafiliación. El artista explicó que su decisión responde a la existencia de desacuerdos e incongruencias internas que le impiden continuar en la organización.

López Aliaga presenta descargos ante el JEE para mantener su candidatura a regidor

En paralelo a la estrategia de seguridad del partido, Rafael López Aliaga enfrenta un proceso ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que declaró inadmisible su postulación al cargo de regidor de Lima tras haber sido proclamado senador.

Ante esta situación, Renovación Popular presentó sus descargos y argumentó que no existe impedimento legal para su candidatura. La agrupación sostiene que la Ley de Elecciones Municipales no prohíbe postular a quienes hayan sido elegidos como congresistas o senadores, siempre que no se encuentren ejerciendo el cargo.

Según el partido, la condición de "senador electo" no equivale automáticamente a la de "senador en ejercicio", por lo que, al haber desistido formalmente de juramentar y haber comunicado esta decisión al Congreso y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se descarta cualquier incompatibilidad material o jurídica.