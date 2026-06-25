LO FALSO:

Reservistas se enfrentaron recientemente con la PNP en el Centro de Lima, en medio de una marcha contra el fraude electoral de las EG 2026.

LO VERDADERO:

El video es antiguo y fue difundido fuera de contexto. En realidad, muestra una disputa entre reservistas y efectivos de la PNP durante la ‘Toma de Lima’, realizada el 19 de enero de 2023.

En el contexto del conteo de votos de las elecciones presidenciales, en el que Keiko Fujimori continúa liderando, se ha viralizado en Facebook un video en el que se observa cómo un grupo de ciudadanos se enfrenta a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según usuarios, se trataría de reservistas, integrantes de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), movimiento nacionalista y etnocacerista liderado por Antauro Humala, quienes supuestamente participaban en una marcha contra el “fraude que quiere consumar la derecha”.

Captura de pantalla del video viralizado. Foto: Facebook

Narrativa atribuida al viral. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance en la plataforma suma, hasta el cierre de esta nota, más de 968.000 reproducciones, 7.200 reacciones y 14.000 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Capturas: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Con el fin de verificar el origen del video, se realizó una búsqueda inversa a través de Google Lens. Con ello, se determinó que, si bien el enfrentamiento sí ocurrió, el material fue sacado de contexto.

En realidad, data del 19 de enero de 2023, durante la denominada ‘Toma de Lima’, una serie de protestas convocada contra el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte, en medio de la crisis política y social que se desató tras la destitución de Pedro Castillo.

Medios de cobertura nacional, como El Popular y Latina Noticias, informaron sobre estos hechos en su momento e incluso difundieron el mismo clip. De acuerdo con el último, un grupo de reservistas arremetió contra el cordón policial que resguardaba e impedía el avance de los manifestantes al Congreso de la República.

Cobertura de El Popular. Foto: El Popular

Cobertura de Latina Noticias. Foto: Latina Noticias

Por lo tanto, el video no guarda relación con el actual conteo de votos ni con una movilización por un presunto fraude electoral, sino que corresponde a un hecho ocurrido hace más de tres años.

Conclusión

En síntesis, en el contexto actual del conteo de votos de las elecciones presidenciales, se ha viralizado en redes sociales un video que muestra a un grupo de reservistas enfrentándose a la PNP durante una supuesta marcha contra el “fraude electoral”. Sin embargo, esto es falso. Tras verificar el origen del material con una búsqueda inversa, se comprobó que data del 19 de enero de 2023, cuando se desarrolló la ‘Toma de Lima’, por lo que ha sido sacado de contexto.