Congreso bicameral: Presidencia se alternará entre senadores y diputados desde 2026

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El Congreso de la República volverá a funcionar bajo un sistema bicameral desde el periodo parlamentario 2026-2031, lo que traerá consigo una nueva organización interna. Entre los principales cambios figura la creación de dos mesas directivas, una para el Senado y otra para la Cámara de Diputados, así como un mecanismo de alternancia en la Presidencia del Congreso.

A diferencia del actual Parlamento unicameral, donde existe una sola Mesa Directiva encargada de conducir las sesiones y representar al Legislativo, el nuevo modelo distribuirá esas funciones entre ambas cámaras, cada una con sus propias autoridades elegidas por sus integrantes.

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El abogado electoral José Tello explicó que la Presidencia del Congreso ya no recaerá permanentemente en una sola cámara. En cambio, será ejercida de forma alternada entre el Senado y la Cámara de Diputados durante los cinco años del periodo parlamentario.

De esta manera, quien resulte elegido como presidente del Senado encabezará también el Congreso durante el primer año legislativo. Posteriormente, esa responsabilidad pasará al presidente de la Cámara de Diputados y continuará alternándose hasta culminar el mandato parlamentario.

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¿Cómo funcionarán las mesas directivas del Congreso bicameral?

Con la restitución del sistema bicameral, el Parlamento contará con dos mesas directivas independientes. El Senado elegirá a sus propias autoridades para dirigir el funcionamiento de esa cámara, mientras que la Cámara de Diputados hará lo mismo con sus representantes.

Cada Mesa Directiva tendrá a su cargo la conducción de las sesiones, la organización del trabajo parlamentario y la representación institucional de su respectiva cámara.

La existencia de dos órganos de dirección responde a la autonomía con la que funcionarán ambas cámaras dentro del Congreso bicameral, aunque determinadas funciones institucionales seguirán siendo compartidas.

¿Cómo se elegirán las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados?

Cada cámara elegirá a su propia Mesa Directiva mediante votación de sus integrantes al inicio del periodo legislativo. Ese proceso permitirá definir quiénes asumirán la conducción del Senado y de la Cámara de Diputados durante el correspondiente año parlamentario.

Una vez elegidas las autoridades, el presidente del Senado ejercerá también la Presidencia del Congreso durante el primer año, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados lo hará en el segundo año del periodo legislativo.

La alternancia de la Presidencia constituye uno de los principales cambios organizativos que traerá el retorno de la bicameralidad, un modelo que el Congreso volverá a implementar después de más de tres décadas de funcionamiento unicameral.