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JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

El JNE notificó a López Aliaga que la entrega de credenciales a senadores se realizará conforme a lo establecido. El candidato de Renovación Popular busca postular a teniente alcalde de Lima.

JNE respondió a candidato de Renovación Popular | Composición: LR.
JNE respondió a candidato de Renovación Popular | Composición: LR.
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Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que se respondió a la carta de Rafael López Aliaga, en la que indicaba que no juramentaría como senador pese a encontrarse electo. Valdivia añadió que se le notificó que la entrega de credenciales a los senadores se realizará este 25 de junio.

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"Él realizó un pedido al JNE y ya se le ha dado respuesta desde la Secretaría General, señalándole que ya se ha realizado la proclamación de los resultados. Él ha participado en la elección y esta proclamado, la entrega de credenciales ya están programadas para los senadores. Los personeros legales están notificados", indicó.

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Valdivia sostuvo que el pedido de desistimiento de la proclamación se presentó en la misma fecha en que se proclamaron los resultados y que, por ello, la entrega de credenciales procedió como corresponde. El líder de Renovación Popular obtuvo la votación más alta en la lista de senadores de su partido a nivel nacional.

Pese a ello, el exalcalde de Lima continúa con su intención de 'sacarle la vuelta' a la ley para regresar a la Municipalidad de Lima. López Aliaga anunció que postulará como teniente alcalde de Lima Metropolitana. De momento, el Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la lista de Renovación Popular para la elección de alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Lima.

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