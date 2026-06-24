Este viral no corresponde a una movilización a favor de Roberto Sánchez en Puno, sino a la ‘Marcha comunal por la vida’ realizada en Bolivia en 2025

LO FALSO:

Se ha difundido un video que muestra una reciente movilización a favor de Roberto Sánchez en Puno.

LO VERDADERO:

El viral no corresponde a un hecho actual ni fue grabado en Perú. En realidad, se trata de la 'Marcha comunal por la vida', realizada en Bolivia en enero de 2025 como protesta ante la crisis económica y la gestión del entonces presidente Luis Arce.

En el contexto de la Segunda Elección Presidencial 2026, en la que Keiko Fujimori lidera preliminarmente el conteo de votos, se ha difundido en Facebook un clip que mostraría una movilización en Puno en apoyo a su contendiente Roberto Sánchez.

Captura de pantalla del video viralizado. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance en la plataforma, hasta el cierre de esta nota, supera las 65.000 reproducciones, 5.600 reacciones, 811 comentarios y 1.200 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Capturas: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para determinar el origen del video, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Los resultados evidenciaron que este no corresponde a un hecho reciente ni fue grabado en Perú. El material más antiguo encontrado data del 10 de enero de 2025 por la cuenta de YouTube ‘Noticias Bolivia’ y registra una movilización denominada ‘Marcha por la vida’, realizada en Bolivia.

Búsqueda inversa con Google Lens. Foto: Google Lens

Video encontrado con la búsqueda inversa (10 de enero de 2025). Captura: YouTube

Según la descripción del video y el relato de la periodista de 'Noticias Bolivia', la protesta reunió a varios sectores sociales, entre ellos organizaciones campesinas, gremiales y representantes del magisterio rural de distintas regiones. Su objetivo era exigir al gobierno del entonces presidente Luis Arce medidas para enfrentar la crisis económica que atravesaba el país, marcada por el aumento de los precios de la canasta familiar y el desabastecimiento de combustible, situación que generó largas filas en los grifos. Asimismo, se indica que la movilización inició en Patacamaya y culminó en La Paz.

Toda esta información fue corroborada con una búsqueda del hecho en Google, pues medios de comunicación como DW, Expreso de Ecuador y Caracol Radio de Colombia informaron sobre la protesta.

Para finalizar, la comparación entre el video original y la versión viralizada en redes sociales permitió constatar que esta última fue editada: se recortaron los primeros segundos, en los que aparecía el cartel principal con la frase “Marcha comunal por la vida”, un elemento clave para comprender el verdadero contexto del evento. La ausencia de esta referencia permitió que el material fuera difundido falsamente como una supuesta marcha de apoyo a Roberto Sánchez.

El video original estaba invertido. Sin embargo, al ponerlo en la posición correcta, se observa el cartel principal de la marcha. Foto: Noticias Bolivia

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un video que supuestamente mostraría una movilización en Puno a favor de Roberto Sánchez durante el conteo de votos de la segunda vuelta. Sin embargo, se trata de una narrativa falsa. Una búsqueda inversa determinó que no se trata de material actual ni grabado en Perú, sino que corresponde a la 'Marcha comunal por la vida', realizada en Bolivia en enero de 2025, en protesta por la crisis económica y la gestión del entonces presidente Luis Arce.