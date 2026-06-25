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Política

Rafael López Aliaga envía carta al Congreso sobre su decisión irrevocable de no asumir como senador

López Aliaga sostiene que correspondería que su curul sea asignada al candidato accesitario a fin de no perder la representación de Renovación Popular en el Parlamento.

Rafael López Aliaga envía carta al Congreso sobre su decisión irrevocable de no asumir como senador
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Rafael López Aliaga envió una carta a la Oficialía Mayor del Congreso para comunicar su decisión "irrevocable e inalterable" de no asumir como senador y consideró que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) disponer la incorporación del candidato accesitario en su reemplazo.

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“Mi declinación al escaño senatorial no supone un alejamiento de mis responsabilidades con el país ni con los cientos de miles de ciudadanos que depositaron su confianza en nuestra propuesta política, sino una forma distinta de ejercer el liderazgo y la representación que me corresponde”, expone.

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