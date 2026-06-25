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Política

Roberto Burneo sobre López Aliaga: "Cada persona decidirá si juramenta o no ante el Congreso"

El presidente del JNE explicó que su competencia exige entregar las credenciales a quienes resultaron elegidos. El Congreso tiene la prerrogativa de ver si la persona juramenta o no y qué hacer sobre la base de ello.

Roberto Burneo sobre López Aliaga: "Cada persona decidirá si juramenta o no ante el Congreso"
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre la situación de Rafael López Aliaga y precisó que la competencia de su institución exige entregar las credenciales a quienes resultaron elegidos. El candidato decidirá si juramenta o no y el Congreso tiene la prerrogativa de evaluar qué hacer en base a ello, explicó.

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“El JNE proclama resultados que son el reflejo de la voluntad popular. No hay otra forma de verlo. Nosotros vamos a emitir credenciales de todos los que han sido proclamados. Ya cada persona verá si juramenta o no ante el Congreso”, declaró en una conferencia de prensa previa a la ceremonia de entrega de credenciales.

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Especificó que el Parlamento tiene la prerrogativa para pedir que se emitan las credenciales a la persona que va a sustituir.

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