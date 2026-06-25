Misión de Observación de la UE rechaza narrativa de fraude sin pruebas en la segunda vuelta

Misión de Obervadores Electorales de la UE rechazan narrativa de fraude en las elecciones presidenciales 2026. | Difusión

Misión de Obervadores Electorales de la UE rechazan narrativa de fraude en las elecciones presidenciales 2026. | Difusión

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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) rechazó las acusaciones de fraude en esta segunda vuelta. Como parte de su balance de supervisión electoral, el equipo respaldó la legitimidad de las elecciones y pidió respetar los resultados.

Mediante un comunicado, los observadores señalaron que las denuncias de irregularidades que han estado circulando no tienen fundamento. "La MOE UE no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso". Con esto, la delegación busca evitar que se sigan compartiendo narrativas que dañen la credibilidad de los comicios.

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Ante las crecientes tensiones políticas que se viven en el país —ahora que el conteo oficial de votos se encuentra casi al 100%—, la Unión Europea hizo un llamado a los candidatos y a sus partidos políticos para que actúen con responsabilidad.

La Misión les pidió evitar discursos que pongan en duda la legalidad de las elecciones y los invitó a utilizar los canales oficiales si tienen algún reclamo. Además, solicitó a los candidatos respetar “el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado".

Del mismo modo, los observadores internacionales exhortaron a las autoridades electorales que resuelvan las quejas pendientes en la brevedad posible para que se proclame al ganador del sillón presidencial.

Para dar cierre a su labor de supervisión en el país, la delegación europea anunció que a mediados de agosto presentará un informe final completo con recomendaciones para mejorar futuras elecciones.

Comunicado de prensa de la MOE UE en el Perú 2026

El JNE estima proclamar los resultados oficiales el 3 de julio y niega fraude electoral

Frente a los cuestionamientos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, negó la existencia de irregularidades en las urnas. El titular de la institución rechazó que exista evidencia de fraude.

"Descartamos cualquier narrativa de fraude, no solamente ahorita sino en todo el proceso electoral. Ha habido incidencias como en todo proceso, complicaciones que han sido complejas, pero fuera de ello no hay ningún fraude que hemos podido detectar", sostuvo Burneo.

Además, la autoridad recordó que los pedidos para anular votos deben cumplir con los requisitos de la ley y contar con pruebas suficientes, ya que no es posible presentar reclamos sin sustento.

Burneo también señaló que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará el viernes 3 de julio. El titular del JNE aclaró que esta fecha dependerá de que el sistema electoral termine de resolver las quejas y actas observadas que aún están en trámite.

Roberto Sánchez señaló que hubo irregularidades en el traslado de material electoral desde el extranjero

El balance de la Misión de Observación Electoral de la UE se da a conocer tras las declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien señaló una serie de irregularidades en el desarrollo del proceso electoral en el exterior.



El candidato acusó directamente a las autoridades electorales de cambiar las reglas del juego a mitad de la votación al eliminar el sistema de escaneo de actas que se usó en la primera vuelta. Para Sánchez, "en la primera vuelta se respetó la normativa, en la segunda vuelta no".

El líder político criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE no acepten revisar nuevamente los votos donde hay dudas, y advirtió que, si no se corrigen estos errores, "se habrá consumado el fraude". Debido a esto, el candidato exigió anular la votación en el extranjero y adelantó una postura frente al conteo oficial. "No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori".