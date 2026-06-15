En el contexto de la segunda vuelta electoral, en la que Keiko Fujimori tomó la delantera con más del 98% de las actas contabilizadas, luego de que Roberto Sánchez liderara temporalmente los resultados durante una breve etapa del escrutinio, comenzó a circular en redes sociales la versión de que este último se habría 'ido a los golpes' durante una reunión plenaria de Juntos por el Perú.

El video viral que sustenta esta afirmación está compuesto por dos clips unidos. El primero correspondería a la llegada de Roberto Sánchez al local de campaña, mientras que el segundo, que lleva la marca de agua de Perú21, lo muestra durante la plenaria realizando movimientos enérgicos con los brazos. Además, las imágenes fueron intervenidas con el siguiente mensaje: 'Roberto se fue a los golpes en plenaria de JP'.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. No se han encontrado evidencias periodísticas ni registros audiovisuales que respalden la supuesta agresión física. Por el contrario, el material difundido únicamente muestra a Sánchez gesticulando y moviendo los brazos durante la reunión, sin que se observe algún enfrentamiento físico o contacto violento con otros asistentes.

Es falso que Roberto Sánchez protagonizara una pelea en plenaria de Juntos por el Perú

Cobertura de la plenaria de Juntos por el Perú

La República y distintos medios de comunicación realizaron la cobertura de la plenaria de Juntos por el Perú, llevada a cabo la tarde del sábado 13 de junio en un local de campaña ubicado en la cuadra 4 de la avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima. En la reunión participaron dirigentes, militantes, así como diputados y senadores electos por dicha agrupación política en las Elecciones Generales de 2026.

A su llegada al local, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, evitó brindar declaraciones a la prensa y señaló que se pronunciaría al término del encuentro. Asimismo, no se permitió el ingreso de periodistas para cubrir el desarrollo de la plenaria, que se extendió hasta horas de la noche.

Las imágenes registradas por La República coinciden con lo mostrado en la primera parte del video viral, correspondiente a la llegada del candidato al evento.

En cuanto al segundo fragmento del video que motivó la verificación, este contiene la marca de agua de Perú21, por lo que se pudo ubicar el material original difundido por dicho medio y captado por el videoreportero Javier Zapata. En una nota web del medio donde se comparte el video, se observa a Roberto Sánchez realizando movimientos enérgicos con los brazos durante su intervención, sin que se escuchen sus declaraciones debido a la distancia desde la que fue grabado. Además, el medio señaló: “se observa al líder de la agrupación realizando constantes ademanes mientras interviene ante los asistentes”.

Al revisar las imágenes en detalle, no se evidencia ninguna pelea ni agresión física, ni en el video viral ni en el material original.

El video original fue difundido por el medio Perú21.

Asimismo, medios como La República, Panorama, América, RPP, Latina, ATV y Canal N no reportaron ningún enfrentamiento durante la plenaria. De igual forma, el propio candidato presidencial difundió en su página oficial de Facebook imágenes del interior del evento.

Roberto Sánchez difundió en su cuenta de Facebook imágenes de la plenaria de Juntos por el Perú.

También es importante mencionar que en redes sociales circuló un video editado a partir de imágenes difundidas por Perú21, al que se le habría sustituido el audio por una intervención de Julio César Uribe en la que reprende al futbolista Edison Chávez con insultos. Ante esta edición, el candidato presidencial emitió un comunicado en el que calificó el material como 'ruin y falso'. Además, sostuvo que el evento fue una asamblea 'fraterna y democrática'.

Roberto Sánchez emitió un comunicado luego de la difusión de un video editado de Perú21 al que se le habría añadido un audio de César Uribe.

Conclusión:

En síntesis, la versión difundida en redes sociales que afirma que Roberto Sánchez se habría 'ido a los golpes' durante la plenaria de Juntos por el Perú es falsa. No se han encontrado evidencias de una agresión física ni registros que respalden dicha afirmación. En las imágenes del video viral se observan dos momentos distintos del evento —la llegada del candidato y su intervención durante la plenaria—, en los que únicamente se aprecia al dirigente realizando movimientos enérgicos con los brazos y mostrando signos de evidente alteración durante su intervención.

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