Segunda vuelta 2026: Roberto Sánchez se reunió con observadores de la UE y la OEA

Roberto Sánchez se reúne con misiones de observación de la UE y la OEA. | Composición/LR

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El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y representantes del partido mantuvieron reuniones con observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA.

A pesar de tener los resultados presidenciales al 98%, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantienen un margen muy corto: solo 906 votos. Ante este escenario, el líder de Juntos por el Perú solicitó reunirse con los supervisores internacionales para intercambiar opiniones sobre esta fase del proceso electoral.

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De acuerdo con el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Alexander Gray, parte de su labor es dialogar con los aspirantes a la presidencia del país. “Como parte de nuestra observación es normal que nos reunamos con los candidatos”.

El encuentro se llevó a cabo en el hotel Hyatt Centric, ubicado en San Isidro. La noche anterior, Roberto Sánchez solicitó la reunión con los supervisores internacionales. Esta duró aproximadamente una hora y media.

Sobre lo que se discutió en el encuentro, Gray sostuvo que el líder del partido no solicitó nada y que solo conversaron sobre esta etapa final del proceso electoral. “Lo que discutimos es esta fase del proceso electoral: el empate técnico. Todos están muy ansiosos por conocer el resultado final”, indicó. Además, agregó que continúan con su trabajo de inspección. “Ahora lo que viene es el tratamiento de todas las actas observadas”.

El secretario general de Juntos por el Perú sostuvo que se respetarían los resultados oficiales

Ernesto Zunini, secretario general del partido Juntos por el Perú, dijo que aceptará los resultados finales de las elecciones e indicó que mantiene la calma mientras aguarda el desenlace electoral. “Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la totalidad de los votos. Estamos tranquilos”.

Al ser consultado sobre si apoyarían marchas callejeras en caso de que Keiko Fujimori resulte ganadora, Zunini recordó que manifestarse es un derecho, pero pidió mantener la paz. “La gente está en su derecho a movilizarse, estamos en un país democrático, así que al margen de respaldar hacemos un llamado a la serenidad y calma a la población para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencias”.

Sobre las reuniones con los observadores internacionales, el político aclaró que solo se encontraron para intercambiar opiniones sobre cómo se desarrollaba la votación. Negó que estuvieran presentando reclamos formales por el conteo. “No estamos presentando reclamos, voy a dialogar”.