HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
Política

Condena a ex ministro César Villanueva por buscar contactos en despacho del fiscal Juárez

En 2019, César Villanueva Arévalo habría contactado a dos fiscales para llegar al despacho de Germán Juárez a fin de agilizar una investigación en su contra por presuntos pagos ilícitos de Odebrecht.

César Villanueva Arévalo, marzo 2024
César Villanueva Arévalo, marzo 2024 | La República | Difusión - PJ
Escuchar
Resumen
Compartir

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia condenó al exprimer ministro César Villanueva a cuatro años de prisión efectiva por instigar a dos fiscales a buscar un contacto en el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, en especial en el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, para acelerar una investigación en su contra por presuntos pagos de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín.

Únete a nuestro canal de política y economía

Junto a él, fueron condenados el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado y el fiscal provincial adjunto Ronald Chafloque Chaves a seis y cuatro años de prisión efectiva, respectivamente. Además, el empresario José Santisteban Zurita fue condenado a tres años. A todos ellos se les encontró culpables del delito de tráfico de influencias por buscar y lograr un acercamiento con el fiscal Juárez Atoche.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO FUJIMORI GANÓ LA PRESIDENCIA? Y TERREMOTO EN VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El adjunto de Juárez

Aunque no fue investigado, el 80% del relato de la sentencia se refiere al fiscal adjunto del equipo especial Alexander Taboada. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en septiembre de 2019, Villanueva y su amigo Santisteban lograron contactar al fiscal Rossel Alvarado y a su hijo, Alberto Rossel Obando, para que este último asumiera su defensa legal, en tanto que su padre utilizaba sus influencias en el Ministerio Público para llegar al Equipo Especial.

Así, logran sumar a la red al fiscal adjunto de Lima Norte Ronald Chafloque, quien años antes había trabajado con Alexander Taboada Guardia, en ese momento fiscal adjunto de confianza de Juárez Atoche. Tras varias llamadas telefónicas, el 11 de octubre de 2019, el grupo logra reunirse con Taboada. Aparentemente, de acuerdo con las llamadas, el hombre de Juárez les confirma que él tiene la carpeta de Villanueva y habría aceptado ayudarlos para acelerar las investigaciones.

Al cabo de un mes y 11 días de esa reunión, el 22 de noviembre de 2019, el fiscal Germán Juárez emite la disposición N.° 1, sobre la base del proyecto elaborado por Taboada, que da inicio a las diligencias preliminares contra Villanueva por su participación en un contrato otorgado a Odebrecht para la construcción de una carretera en la región San Martín.

Lava Jato

Oficialmente, queda registrado que el 25 de noviembre de 2019, Juárez Atoche asigna al fiscal adjunto Alexander Taboada el manejo de la carpeta fiscal 28-19 sobre Villanueva. Durante las investigaciones, tras conocerse los encuentros entre Villanueva y el fiscal Rossel, Juárez declaró que, si bien la carpeta se inició formalmente el 22 de noviembre, desde agosto había encargado a su adjunto hacerse cargo de las indagaciones preliminares. Eso dio a Taboada la coartada perfecta para quedar fuera de sospecha.

En otras circunstancias, la reunión del 11 de octubre habría sido sustento suficiente para que Alexander Taboada también fuera investigado y procesado, pero esto no sucedió en este caso. Aunque tal vez eso se deba al enorme poder que tenía el Equipo Especial Lava Jato por esos años.

Este miércoles, toda la actuación del fiscal Germán Juárez es puesta en duda al revelarse que un supuesto intermediario habría solicitado US$1 millón a un postulante a colaborador eficaz para ayudarlo en el proceso. Una duda que se agrava cuando la fiscal adjunta que reemplazó a Alexander Taboada, Mayra Melgar, denuncia que Juárez habría alterado una carpeta de colaboración eficaz en busca de una coartada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Equipo Especial Lava Jato pide más de 33 años de cárcel para exgobernador de San Martín César Villanueva

Equipo Especial Lava Jato pide más de 33 años de cárcel para exgobernador de San Martín César Villanueva

LEER MÁS
Ex funcionario de Odebrecht confirmó que pagaron coimas a César Villanueva

Ex funcionario de Odebrecht confirmó que pagaron coimas a César Villanueva

LEER MÁS
César Villanueva: Fiscalía pide 4 años de prisión contra exjefe del Gabinete

César Villanueva: Fiscalía pide 4 años de prisión contra exjefe del Gabinete

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

Juez superior Jhonny Contreras renuncia a la presidencia de la Corte Penal Nacional

LEER MÁS
Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

LEER MÁS
Elecciones 2026: Camión con cédulas y actas electorales de la ONPE se incendió en Canta

Elecciones 2026: Camión con cédulas y actas electorales de la ONPE se incendió en Canta

LEER MÁS
Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Proclamación de resultados EN VIVO: JEE anuncia a los ganadores en regiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

LEER MÁS
ONU pide a la JNJ frenar procesos contra jueces que inaplicaron ley de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad

ONU pide a la JNJ frenar procesos contra jueces que inaplicaron ley de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025