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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia condenó al exprimer ministro César Villanueva a cuatro años de prisión efectiva por instigar a dos fiscales a buscar un contacto en el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, en especial en el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, para acelerar una investigación en su contra por presuntos pagos de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín.

Junto a él, fueron condenados el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado y el fiscal provincial adjunto Ronald Chafloque Chaves a seis y cuatro años de prisión efectiva, respectivamente. Además, el empresario José Santisteban Zurita fue condenado a tres años. A todos ellos se les encontró culpables del delito de tráfico de influencias por buscar y lograr un acercamiento con el fiscal Juárez Atoche.

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El adjunto de Juárez

Aunque no fue investigado, el 80% del relato de la sentencia se refiere al fiscal adjunto del equipo especial Alexander Taboada. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en septiembre de 2019, Villanueva y su amigo Santisteban lograron contactar al fiscal Rossel Alvarado y a su hijo, Alberto Rossel Obando, para que este último asumiera su defensa legal, en tanto que su padre utilizaba sus influencias en el Ministerio Público para llegar al Equipo Especial.

Así, logran sumar a la red al fiscal adjunto de Lima Norte Ronald Chafloque, quien años antes había trabajado con Alexander Taboada Guardia, en ese momento fiscal adjunto de confianza de Juárez Atoche. Tras varias llamadas telefónicas, el 11 de octubre de 2019, el grupo logra reunirse con Taboada. Aparentemente, de acuerdo con las llamadas, el hombre de Juárez les confirma que él tiene la carpeta de Villanueva y habría aceptado ayudarlos para acelerar las investigaciones.

Al cabo de un mes y 11 días de esa reunión, el 22 de noviembre de 2019, el fiscal Germán Juárez emite la disposición N.° 1, sobre la base del proyecto elaborado por Taboada, que da inicio a las diligencias preliminares contra Villanueva por su participación en un contrato otorgado a Odebrecht para la construcción de una carretera en la región San Martín.

Lava Jato

Oficialmente, queda registrado que el 25 de noviembre de 2019, Juárez Atoche asigna al fiscal adjunto Alexander Taboada el manejo de la carpeta fiscal 28-19 sobre Villanueva. Durante las investigaciones, tras conocerse los encuentros entre Villanueva y el fiscal Rossel, Juárez declaró que, si bien la carpeta se inició formalmente el 22 de noviembre, desde agosto había encargado a su adjunto hacerse cargo de las indagaciones preliminares. Eso dio a Taboada la coartada perfecta para quedar fuera de sospecha.

En otras circunstancias, la reunión del 11 de octubre habría sido sustento suficiente para que Alexander Taboada también fuera investigado y procesado, pero esto no sucedió en este caso. Aunque tal vez eso se deba al enorme poder que tenía el Equipo Especial Lava Jato por esos años.

Este miércoles, toda la actuación del fiscal Germán Juárez es puesta en duda al revelarse que un supuesto intermediario habría solicitado US$1 millón a un postulante a colaborador eficaz para ayudarlo en el proceso. Una duda que se agrava cuando la fiscal adjunta que reemplazó a Alexander Taboada, Mayra Melgar, denuncia que Juárez habría alterado una carpeta de colaboración eficaz en busca de una coartada.