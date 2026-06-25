HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori es la ganadora virtual a la presidencia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Congreso aprueba en primera votación aumentar salario de miembros de la JNJ en S/12 mil

El dictamen fue aprobado en primera votación con 68 votos a favor. Busca homologar los ingresos de los miembros titulares de la JNJ con los de los jueces supremos, tal como establece el artículo 156 de la Constitución.

Congreso aprueba en primera votación aumentar salario de miembros de la JNJ en S/12 mil
Congreso aprueba en primera votación aumentar salario de miembros de la JNJ en S/12 mil
Escuchar
Resumen
Compartir

En su última sesión del Pleno unicameral, el Congreso aprobó en primera votación aumentar en S/7 mil el salario de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a fin de homologar sus ingresos con los de los jueces supremos. De oficializarse este proyecto de ley, pasarían de ganar S/35 mil a S/42 mil.

Únete a nuestro canal de política y economía

También autoriza la actualización de la escala remunerativa para los servidores de la JNJ sujetos al Decreto Legislativo 728.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La propuesta fue aprobada con 68 votos a favor, 19 votos en contra y 10 abstenciones, principalmente con el respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Somos Perú.

Uno de los argumentos para la homologación salarial es el artículo 156 de la Constitución, que establece que los miembros de la JNJ “gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos".

A su vez, se sustenta en el artículo 59 de la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que precisa lo mismo.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el dictamen aprobado será sometido a debate y segunda votación transcurridos siete días calendario.

Debate en el Pleno

En el Pleno, el titular de la Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (APP) resaltó la diferencia salarial para respaldar la medida: “Mientras los magistrados de la Corte Suprema han recibido actualizaciones y bonificaciones justificadas a lo largo de los años, los miembros de la JNJ mantienen sus ingresos congelados”.

“Este estancamiento, sumado al innegable aumento del costo de vida, está provocando una constante fuga de talentos hacia otras entidades del Estado, lo que ralentiza y pone en riesgo los complejos procesos en el sistema de justicia”, agregó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNJ evalúa sancionar a 5 jueces que inaplicaron ley de impunidad en caso esterilizaciones forzadas

JNJ evalúa sancionar a 5 jueces que inaplicaron ley de impunidad en caso esterilizaciones forzadas

LEER MÁS
Pleno de la JNJ acuerda suspender al juez Richard Concepción Carhuancho

Pleno de la JNJ acuerda suspender al juez Richard Concepción Carhuancho

LEER MÁS
JNJ investiga a juez Concepción Carhuancho por inaplicar ley de Fernando Rospigliosi

JNJ investiga a juez Concepción Carhuancho por inaplicar ley de Fernando Rospigliosi

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Proclamación de resultados presidenciales EN VIVO: JEE inician proclamación a nivel nacional

Proclamación de resultados presidenciales EN VIVO: JEE inician proclamación a nivel nacional

LEER MÁS
La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

La Corte Penal Nacional hace implosión y colapsan los juicios y audiencias

LEER MÁS
JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

LEER MÁS
ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

LEER MÁS
CNDDHH y Amnistía Internacional exigen al presidente Balcázar observar leyes que favorecen la impunidad militar y policial

CNDDHH y Amnistía Internacional exigen al presidente Balcázar observar leyes que favorecen la impunidad militar y policial

LEER MÁS
Elecciones 2026: candidato ganador sería proclamado entre el 3 y 7 de julio, según el JNE

Elecciones 2026: candidato ganador sería proclamado entre el 3 y 7 de julio, según el JNE

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025