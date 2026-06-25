Congreso aprueba en primera votación aumentar salario de miembros de la JNJ en S/12 mil

Congreso aprueba en primera votación aumentar salario de miembros de la JNJ en S/12 mil

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En su última sesión del Pleno unicameral, el Congreso aprobó en primera votación aumentar en S/7 mil el salario de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a fin de homologar sus ingresos con los de los jueces supremos. De oficializarse este proyecto de ley, pasarían de ganar S/35 mil a S/42 mil.

También autoriza la actualización de la escala remunerativa para los servidores de la JNJ sujetos al Decreto Legislativo 728.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La propuesta fue aprobada con 68 votos a favor, 19 votos en contra y 10 abstenciones, principalmente con el respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Somos Perú.

Uno de los argumentos para la homologación salarial es el artículo 156 de la Constitución, que establece que los miembros de la JNJ “gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos".

A su vez, se sustenta en el artículo 59 de la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que precisa lo mismo.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el dictamen aprobado será sometido a debate y segunda votación transcurridos siete días calendario.

Debate en el Pleno

En el Pleno, el titular de la Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (APP) resaltó la diferencia salarial para respaldar la medida: “Mientras los magistrados de la Corte Suprema han recibido actualizaciones y bonificaciones justificadas a lo largo de los años, los miembros de la JNJ mantienen sus ingresos congelados”.

“Este estancamiento, sumado al innegable aumento del costo de vida, está provocando una constante fuga de talentos hacia otras entidades del Estado, lo que ralentiza y pone en riesgo los complejos procesos en el sistema de justicia”, agregó.