Fiscalía involucra a congresista Carlos Zeballos en caso de corrupción municipal

Congresista Carlos Zeballos es investigado por el presunto delito de peculado doloso para otro. Foto: FB Carlos Zeballos

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El congresista por Puno Carlos Zeballos Madariaga, quien fue elegido por Acción Popular y luego formó parte de las bancadas de Podemos Perú, Perú Democrático y Bloque Democrático Popular, enfrenta una acusación por un presunto caso de corrupción, por haber cobrado al Estado por un servicio que nunca prestó.

La fiscal de Puno, Ángela Catacora Aguirre, investigó la construcción de una obra de la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, y detectó una planilla en la que aparece el congresista Carlos Zeballos, a quien le abonaron honorarios por la elaboración del expediente técnico del proyecto.

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Pero, cuatro meses antes de la contratación de Zeballos, cuando este todavía no era congresista, ya existía el expediente técnico por el que el municipio juliaqueño le había pagado. Además, según las fechas corroboradas por la fiscal Ángela Catacora, la construcción comenzó apenas un día después de la aprobación del estudio que presentó Zeballos.

"El imputado (Carlos Zeballos), con pleno conocimiento de que no realizó labor efectiva alguna, plasmó su firma y huella digital en las planillas de pago, validando así el desembolso irregular a su favor la suma de S/. 3,048", señala la fiscal.

Obra “Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Vial de la avenida Independencia, tramo avenida Circunvalación". Foto: difusión

Los hechos ocurrieron en 2013. Sin embargo, la fiscalía recién ha emprendido la investigación de una obra que se entregó por administración directa, es decir, sin licitación.

Preguntado por el caso, Carlos Zeballos dijo que desconocía que era investigado por la Fiscalía de Puno, y mucho menos haber recibido algún pago como proyectista de la obra de Juliaca.

"Yo nunca hice un proyecto para ninguna avenida Independencia en Juliaca. Ni he cobrado ningún monto por esa obra, ni tengo recibo alguno girado a mi nombre. Es más, 2013 yo no trabajé en el sector público. No he laborado en el municipio de San Román en ese año", explicó el legislador.

La tesis fiscal señala que otros cinco proyectistas también recibieron pagos irregulares: Saúl Cahuaya Ruelas, Carlos Hervas Vilca, Henver Huanacuni Jarecca, René Huanacuni Tarqui y Johon Larico Ajata.

La investigación también apunta a la presunta coordinación con funcionarios municipales para hacer posible el cobro, entre ellos el residente de obra José Capcha Muzzo; el subgerente de Tesorería y responsable de la administración de los fondos municipales, Adrián Flores Salcedo; y el entonces subgerente de Recursos Humanos, Alfredo Hallasi Quispe.

Además del congresista Carlos Zeballos, la fiscal Ángela Catacora investiga a otras 38 personas por los presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso, en agravio de la Municipalidad Provincial de San Román. De ellas, nueve son personal y 29 son personas naturales.

Según el Ministerio Público, el proceso de pago a Carlos Zeballos siguió una cadena administrativa que involucró al residente de obra, supervisores, Recursos Humanos y Tesorería.

Para la fiscalía, el residente de obra, José Capcha, elaboró los controles de asistencia. Estos documentos fueron validados después por las áreas de Supervisión y Recursos Humanos antes de que Tesorería emitiera el comprobante de pago.

Además, se señala que el cheque era cobrado por el intermediario Richard Quispe Ccori, quien se encargaba de distribuir los fondos entre los supuestos beneficiarios.

La fiscalía ha citado en condición de investigado al congresista Carlos Zeballos para que rinda su declaración sobre el caso este lunes 29 de junio.