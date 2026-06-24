Corte Penal Nacional en pugnas por el poder y control | Poder Judicial | Difusión - PJ

Corte Penal Nacional en pugnas por el poder y control | Poder Judicial | Difusión - PJ

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La batalla por el control de la justicia. La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada o, para ser más breves, la Corte Penal Nacional, que ve los casos criminales más complejos e importantes del país, ha entrado en implosión, luego de que el 22 de junio último se dispuso la incorporación de 12 nuevos magistrados: ocho jueces superiores y cuatro de primera instancia, recién nombrados por la Junta Nacional de Justicia.

Las presiones para esta trifulca vienen de todos lados y sus consecuencias son todavía impredecibles para el sistema judicial y el desarrollo de los casos. Hay muchos intereses involucrados. Aquel que tenga el control de esta corte tiene en sus manos el sistema de justicia. Hay que precisar que algunas presiones son de naturaleza interna normal, pero también hay fuerzas externas que aprovechan la situación para azuzar el conflicto. El trámite de los casos ya se vio afectado el martes 23 de junio y continúa en este momento.

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Además, en toda esta situación, hay una pésima coordinación y una lamentable falta de comunicación entre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la presidencia de la Corte Penal Nacional y los nuevos jueces, que llegan con sus propias aspiraciones profesionales y personales. Estos últimos se están organizando o, incluso, es posible que ya vengan organizados, y están convocando a una Sala Plena para este jueves 24 de junio.

Jhonny Contreras Cuzcano, presidente Corte Penal Nacional

Aspiraciones y presiones

Creada en el 2018, la Corte Penal Nacional está integrada por jueces superiores titulares de diversas cortes de justicia del país convocados por la Sala Penal de la Corte Suprema y, en los últimos años, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) para integrar este sistema especializado hasta que la Junta Nacional de Justicia nombrara a jueces titulares propios. Esto último es lo que ha empezado a suceder, de forma masiva.

El estatuto de creación de la corte establece que, cuando tenga más de un tercio de jueces superiores titulares propios, podrá constituir su Sala Plena para dirigir sus actividades. La JNJ se ha apresurado a elegir ese número. En mayo nombró a nueve jueces superiores, más dos elegidos un año antes. Hoy suman 11 de un total de 25. Es el número suficiente para autoconvocarse a Sala Plena.

A partir de la instalación de la Sala Plena pueden elegir a su propio presidente para completar el actual periodo, del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2026, por lo que este tendría un mandato de solo seis meses o menos, incluso. Las elecciones normalmente se realizan el primer jueves de diciembre, cada dos años. Este año corresponden elecciones.

Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Conformación de las salas

Pero, ante la eventualidad de que la elección de un nuevo presidente por unos meses genere un trastorno en el manejo de los procesos, el CEPJ decidió mantener al actual presidente, Jhonny Hans Contreras Cuzcano, hasta diciembre del 2026. El primer jueves de diciembre se elegirá a un nuevo titular, entre los jueces recién nombrados por la JNJ, para el periodo 2027-2028.

El CEPJ no ha dicho nada del funcionamiento de la Sala Plena, por lo que puede convocarse. Solo ha limitado la posibilidad de elegir a un nuevo presidente de la Corte Penal Nacional y este es el que puede reconformar salas o, como ha sucedido ahora, el Consejo Ejecutivo.

El problema surgió a partir de una segunda decisión tomada por el CEPJ sin tomar en cuenta que un consejo anterior había dejado a potestad del presidente de la corte la reconformación de las salas ante cualquier cambio o rotación de magistrados.

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Así, la noche del 22 de junio, el CEPJ dispuso una conformación de salas. Luego, la mañana del 23 de junio, el doctor Contreras Cuzcano dispuso otra distinta, que desempeñó funciones en horario laboral, de 8.00 a. m. a 4.00 p. m. de ese día. Sin embargo, para sorpresa de todos, a las 6.00 p. m. del martes 23 de junio, el presidente de la Corte Penal Nacional decidió que, por cuestión de jerarquía, debía prevalecer la conformación dispuesta por el CEPJ, que toma criterios distintos para la conformación y presidencia de cada sala.

Esta última conformación ha empezado a actuar desde las 8.00 a. m. de este miércoles 24 de junio, de tal manera que los que eran presidentes el martes, el miércoles son simples vocales y viceversa, incluso en salas distintas.

Pelea y toma de poder

Juez superior Víctor Enriquez Sumerinde de la Tercera Sala de Apelaciones

La situación se ha hecho evidente en las audiencias judiciales. En una audiencia de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, los magistrados Arturo Mosqueira y Víctor Enrique Sumerinde han expuesto sus puntos de vista y diferencias a la vista de las partes.

En la conformación del CEPJ, este miércoles el presidente es Arturo Mosqueira, juez titular de la Corte Penal Nacional nombrado en el 2024. En tanto, en la conformación dispuesta por el presidente de la corte, a Mosqueira lo habían trasladado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones, y el presidente de la tercera, durante todo el 23 de junio, fue Enrique Sumerinde.

Así, luego de que Arturo Mosqueira dio inicio a la audiencia y dispuso la acreditación de las partes, Víctor Enrique lo interrumpió para aclarar, dijo, que había presentado un recurso de reconsideración ante el CEPJ por el puesto que se le había otorgado, pues consideraba que él era más antiguo en la carrera judicial.

El doctor Enrique recordó que tiene 10 años como juez titular de la Corte Superior de Lima y que, además, en el cuadro de antigüedad y mérito de magistrados a nivel nacional, él aparecía en el puesto 445, mientras que Mosqueira estaba en el puesto 560.

Entonces, intervino Mosqueira para señalar que la intervención de su colega no tenía razón de ser en una audiencia procesal, pero que entendía que el CEPJ había tomado en cuenta la antigüedad en el nombramiento como juez titular de la Corte Penal Nacional y que el cuadro al que hacía referencia Enrique Sumerinde era de antigüedad, pero no de mérito.

Juez Arturo Mosqueira, de la Tercera Sala de Apelaciones

Mosqueira también refirió que la tercera integrante de esta sala, Yeni Sandra Magallanes, encabezó el cuadro de mérito de la JNJ en todos los rubros, pero inexplicablemente no fue nombrada. En medios judiciales se comenta que la Junta nombró a determinados magistrados, no todos, obviamente, con una agenda política determinada. Si controlas la Corte Penal Nacional, es posible que ya no necesites controlar todo el sistema judicial.

El doctor Víctor Enrique anunció que este jueves 25 de junio se reunirá la primera Sala Plena de la Corte Penal Nacional y tomará decisiones sobre la conformación de las salas y, posiblemente, también de juzgados. Eso supone enfrentarse al CEPJ. Algunos jueces de juzgados de investigación preparatoria y de juzgamiento unipersonal también consideran haber sido desplazados sin tomar en cuenta su antigüedad en su llegada a la Corte Penal Nacional.

Sandra Magallanes, juez de la Tercera Sala de Apelaciones

La conformación de salas del Consejo Ejecutivo

Esta es la conformación de salas de apelaciones y liquidadoras que aprobó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que está vigente a partir del miércoles 24 de junio:

Primera Sala Penal de Apelaciones

Porfiria Edita Condori Fernández - Rómulo Juan Carcausto Calla - Luis Ángel Noé Javiel Valverde

Segunda Sala Penal de Apelaciones

Octavio César Sahuanay Calsín - Arturo Mosqueira Cornejo - Josué Wagner Córdova Pintado

Tercera Sala Penal de Apelaciones

Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde - Yeny Sandra Magallanes Rodríguez - Jony Antonio Peña Suasnabar

Cuarta Sala Penal de Apelaciones

Javier Santiago Sologuren Anchante - Luis Enrique López Pinto - Nahyhon González Aguirre

Quinta Sala Penal de Apelaciones

Marco Antonio Angulo Morales - Daniel Ernesto Cerna Salazar - Wilfredo Iván Ayala Valentín

Primera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria

Pilar Luisa Carbonel Vílchez - María Esther Felices Mendoza - Richard Llacsahuanga Chávez

Segunda Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria

Alfredo José Sedano Núñez - Andrés Arturo Churampi Garibaldi - Ricardo Arturo Manrique

Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Iván Alberto Quispe Aucca - Reli Jacinto Callata Vega - Helbert Iván Llerena Lezama (P)

La conformación de salas del 23 de junio

En tanto, la conformación aprobada por el presidente de la Corte Penal Nacional, Jhonny Contreras, que estuvo vigente el 23 de junio hasta las 6.00 p. m., fue:

Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional

Porfiria Edita Condori Fernández - Rómulo Juan Carcausto Calla - Luis Ángel Noé Javiel Valverde

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional

Octavio César Sahuanay Calsín - Arturo Mosqueira Cornejo - Josué Wagner Córdova Pintado

Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional

Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde - Yeny Sandra Magallanes Rodríguez - Jony Antonio Peña Suasnabar

Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional

Javier Santiago Sologuren Anchante - Luis Enrique López Pinto - Nahyhon González Agui

Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional

Marco Antonio Angulo Morales - Daniel Ernesto Cerna Salazar - Wilfredo Iván Ayala Valen

Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Pilar Luisa Carbonel Vílchez - María Esther Felices Mendoza - Richard Llacsahuanga Chávez

Segunda Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Alfredo José Sedano Núñez - Andrés Arturo Churampi Garibaldi - Ricardo Arturo Manrique Laura

Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Iván Alberto Quispe Aucca - Reli Jacinto Callata Vega - Helbert Iván Llerena Lezama (P)



