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Sin admitir responsabilidad alguna, el expresidente Alejandro Toledo afirmó ante los jueces de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Internacional que el dinero de los sobornos de Odebrecht por los contratos de la Interoceánica sumaría más de 45 millones de dólares: 42 millones de dólares más tres millones de euros, por lo que solicitó que se active la cooperación judicial internacional.

Toledo hizo esta revelación durante la última audiencia en el proceso de apelación a la condena de 20 años y seis meses que se le impuso en septiembre del 2025 por haber recibido presuntos sobornos de la constructora brasileña para ser favorecida con la licitación de los tramos 2 y 3 de la vía Interoceánica Sur. Adicionalmente, tiene otra condena de 13 años y cuatro meses por lavado de activos en el caso Ecoteva, referida al usufructo del dinero de los sobornos.

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Desde que fue detenido y extraditado de EE. UU., Toledo niega haber recibido sobornos y acusa al fallecido Josef Maiman, quien se acogió a la colaboración eficaz, de estar detrás de las negociaciones con el superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, y de las cuentas en las que se realizaron los pagos ilícitos. Toledo y su abogado han realizado pedidos similares durante el desarrollo del juicio público. Para la fiscalía, la ruta del dinero y el beneficiario final ya están determinados en innumerables pruebas.

El tribunal de apelaciones, presidido por el juez superior Rómulo Carcausto, le pidió a Toledo formalizar su pedido, a través de su abogado, a fin de que los magistrados puedan pronunciarse debidamente, pues sin una solicitud formal no podían debatir ni resolver nada.

La palabra de Toledo

Alejandro Toledo: "Señor magistrado, ¿puedo tener 3 minutos, por favor?"

Magistrado: "Sí, lo escuchamos, señor."

Alejandro Toledo: "Primero, no sé cuántos días más tengo de vida. Usted posiblemente ya sabe por los documentos que se han entregado a usted y a la Corte Suprema. Pero quiero decirle tres cosas. El presidente Toledo nunca se reunió, nunca compró inversiones. Sintetizo. no se reunía porque había un Consejo Consultivo y cuando figuran que ingresan a Palacio (de Gobierno), es cierto que ingresan, pero a la espalda del salón del Consejo de Ministros. Allí se reunían, aprovechaban los ministros para reunirse con los miembros de Pro Inversión. Ese es el punto número dos”, indicó

Sin pausas, agregó: Punto número tres, quiero pedirle de todo corazón, que hemos logrado en Europa, con un abogado del Tribunal Mundial Penal, obtener la información del origen del dinero de Odebrecth, sobre el cual estamos discutiendo, la ruta del dinero, el destino final del mismo. Y no son 25 ni 35, son 45 millones de dólares. Y tenemos el nombre de la persona a quien pertenece ese dinero.

“Está en el LGT Bank y tenemos el nombre de la persona encargada de la cuenta, el presidente del banco y necesitamos invitarlo para que venga a testificar , nosotros correríamos con todos los costos que eso implica. Hemos tenido acceso al documento en donde dice quién tiene el origen, la ruta y el destino final y el nombre de la persona a quienes son 42 millones en dólares y 3 millones en euros. Le pido por favor, señores jueces, les pido por favor que acepten mi pedido de pedir a través de la cooperación internacional de que venga la persona encargada de la cuenta que es el señor Urs Fidel Frick, del LGT Bank en Zúrich. Le pido por favor.", concluyó.

En tanto, desde Israel, la ex primera dama de la nación, Eliane Karp de Toledo, solicitó que se conceda indulto presidencial a Toledo por encontrarse en grave estado de salud por un cáncer. "(…) a cualquiera que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", expresó Karp