La madre de Anthony Lastra denunció que su hijo recibió amenazas por redes sociales antes del robo de su motocicleta en Lima. Pidió a los delincuentes la devolución del vehículo. | composición LR

La madre de Anthony Lastra denunció que su hijo recibió amenazas por redes sociales antes del robo de su motocicleta en Lima. Pidió a los delincuentes la devolución del vehículo. | composición LR

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La madre de Anthony Lastra aseguró que su hijo recibía mensajes intimidatorios en redes sociales antes del robo. Entre lágrimas, pidió a los delincuentes devolver la unidad. La madrugada de este jueves, delincuentes robaron la motocicleta del asesor espiritual del candidato presidencial Roberto Sánchez, en la cuadra 27 de la avenida Mariano Angulo, en el Cercado de Lima.

Según relató su madre, Johana Velarde, fue ella quien descubrió el hecho cuando se preparaba para llevar a su nieta al colegio. 'Me levanté en la mañana y vi que la moto ya no estaba. Me sorprendí y me asusté mucho. Pregunté a los vecinos si habían visto algo y ellos me facilitaron las imágenes de las cámaras de seguridad', contó.

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Las imágenes de videovigilancia muestran a uno de los delincuentes manipulando la unidad para desactivar el sistema de alarma. Luego, con apoyo de un cómplice, empujan la motocicleta mientras avanzan junto a otro vehículo menor.

Denuncian amenazas previas en redes sociales

Velarde reveló que su hijo le comentó recientemente que recibía mensajes amenazantes a través de redes sociales, aunque decidió no contárselo antes para evitar preocuparla. 'Anthony me dijo que estaba recibiendo muchos mensajes amenazantes. No me quiso decir nada para no preocuparme. Por eso me llama la atención que justo hayan elegido su moto', señaló.

La madre sostuvo que el vehículo era fundamental para que su hijo pudiera trasladarse a sus actividades religiosas y cumplir labores vinculadas a su ministerio cristiano. 'Esa motito era su herramienta de trabajo. Somos gente humilde y no hacemos daño a nadie', expresó.

Vinculado a la campaña de Roberto Sánchez

Anthony Lastra es líder religioso del Centro Cristiano Vida de Dios y recientemente participó en actividades públicas relacionadas con la campaña de Roberto Sánchez, a quien brindó una bendición durante un evento político. Además, antes fue conocido por ejercer como asesor espiritual del expresidente Pedro Castillo.

Entre lágrimas, su madre pidió a los responsables devolver la motocicleta y confesó sentirse culpable por no haberla guardado en la iglesia, como acostumbraba.

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