La Cámara de Diputados toma forma: alianzas definirán el próximo quinquenio

Congreso de la República tiene todo listo para iniciar operaciones en las próximas semanas con una nueva conformación. | La República | Carlos Felix

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La vuelta al Congreso bicameral tras más de 20 años trae consigo el regreso de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La primera, cuya principal función será aprobar las propuestas legislativas en primera votación, estará conformada por 130 diputados. Con rostros nuevos y conocidos, este espacio será el escenario principal de los próximos debates parlamentarios durante el periodo 2026-2031.

La inmensa mayoría de esta cámara será fujimorista. Fuerza Popular contará con 41 diputados. En la vereda contraria, Juntos por el Perú se posiciona como la segunda fuerza con mayor representación, con 32 curules aseguradas.

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El Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras también tendrán una presencia importante en la Cámara. La agrupación liderada por Jorge Nieto contará con 18 diputados; Renovación Popular, con 15 escaños; y el partido de Ricardo Belmont, con 14 curules.

Por último, Ahora Nación también logró ingresar al Parlamento. La agrupación identificada con el casco tendrá 10 representantes en la Cámara de Diputados.

Con los perfiles sobre la mesa y las agrupaciones listas para conformar alianzas, el nuevo escenario político abre un abanico de posibilidades para este quinquenio.

Juego político

Con 41 curules, Fuerza Popular ha asegurado una fuerte presencia en la Cámara Baja del Congreso de la República. Sin embargo, esto podría representar algunas dificultades para la tienda naranja. Por sí solo, el partido de Keiko Fujimori no puede aprobar iniciativas por mayoría simple si todos los legisladores se encuentran presentes.

Incluso con un eventual respaldo de Renovación Popular —apelando a las cercanías ideológicas— los números no alcanzan: el bloque conservador de la Cámara Baja apenas suma 56 diputados, lejos de los 66 necesarios para superar la mitad más uno de este espacio congresal.

Por ello, Fuerza Popular tendrá que buscar respaldo en agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno. Predecir el futuro es una tarea imposible. Desde la organización liderada por Jorge Nieto, el mensaje ha sido que el apoyo a uno u otro bloque dependerá de los temas en debate.

Para conseguir esos votos, los diputados de Keiko Fujimori cuentan entre sus filas con figuras de amplia experiencia política. Rosangella Barbarán sumará su segundo periodo consecutivo en el Congreso. La diputada electa se ha convertido en una de las representantes más visibles del fujimorismo parlamentario.

A Barbarán se suman otros nombres con trayectoria legislativa. Cecilia Chacón afrontará su cuarto periodo en el Congreso. En la hoja de vida de la representante fujimorista figura una condena de cuatro años de prisión suspendida por lavado de activos en complicidad con su padre, Walter Chacón, exministro del dictador Alberto Fujimori.

Los vecinos ideológicos de Fuerza Popular también cuentan con figuras de peso entre sus representantes. Es probable que Norma Yarrow asuma el liderazgo de la bancada de Rafael López Aliaga en la Cámara Baja, no solo por haber integrado la plancha presidencial del partido, sino también por haber sido la candidata más votada de esa agrupación.

Sin embargo, algunas incógnitas persisten en bancadas como Obras. Si bien Ricardo Belmont anunció que su partido formaría parte del bloque opositor ante un eventual gobierno fujimorista, aún se desconoce el perfil ideológico de buena parte de sus diputados electos.

En Obras, una de las figuras más conocidas es Jeenny Samanez, reconocida por su cercanía con el sector ciclista de Lima y por su trayectoria como gestora municipal. Además, fue la candidata más votada de la agrupación liderada por Belmont. Otra integrante destacada de la bancada es Dina Hancco, elegida por Puno. La nueva diputada formó parte de la plancha presidencial de Belmont y no ha estado exenta de controversias: de acuerdo con su hoja de vida, registra una condena por contrabando con pena suspendida.

Por otro lado, Juntos por el Perú y Ahora Nación —el bloque de izquierda en este Congreso— suman 42 curules. La situación en este sector del espectro ideológico es similar: incluso con el apoyo de Obras, este bloque alcanzaría, como máximo, 56 diputados. En ese escenario, el respaldo de los congresistas de centro se vuelve aún más codiciado en este nuevo quinquenio.

Nuevos rostros

En la izquierda parlamentaria también destacan algunos nombres. Yenifer Paredes, hija adoptiva de Pedro Castillo, fue la diputada más votada de toda la organización liderada por Roberto Sánchez. Con 30 años, es además una de las congresistas más jóvenes del nuevo quinquenio.

Ernesto Zunini, elegido por Juntos por el Perú para representar a Lambayeque, es otro de los nuevos rostros que tendrá presencia en el Parlamento. Zunini se hizo conocido tras asumir la vocería de la agrupación durante la campaña de segunda vuelta.

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Fuera de Juntos por el Perú, la bancada con menor representación cuenta entre sus filas con el diputado más votado. Harvey Colchado es la figura más destacada de Ahora Nación. El exjefe de la Diviac tendrá su primera experiencia legislativa acompañado por Indira Huilca, quien regresa al Congreso tras haber integrado ese poder del Estado entre 2016 y 2019.

Uno de los representantes más jóvenes del Congreso también pertenece al partido de Alfonso López Chau. Se trata de Jair Manrique Olivera, quien, con 29 años, ingresó a la Cámara Baja. Nathaly Molina Soto, del Partido del Buen Gobierno, tiene la misma edad.

Sin embargo, ninguno de ellos es el más joven de la Cámara de Diputados. Ese lugar le corresponde a Romina Uribe Sáenz, quien, con 28 años, será la congresista más joven de este periodo.