HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Roberto Sánchez rechaza denuncia de la Procuraduría contra dirigentes de JP y otros ciudadanos por convocar a marcha

El candidato de Juntos por el Perú señaló que se encuentra amparado por el derecho a la protesta pacífica. Además, el Ministerio del Interior rechazó la solicitud del partido para acceder a garantías de protección del orden público durante la protesta.

Sánchez señaló que la protesta esta amparada en derechos constitucionales | Composición: LR.
Sánchez señaló que la protesta esta amparada en derechos constitucionales | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Roberto Sánchez, candidato presidencial y líder de Juntos por el Perú, rechazó la denuncia presentada por la Procuraduría contra dirigentes de la agrupación política y comunicadores. De acuerdo con la institución, personajes como Hernando Cevallos y Antauro Humala habrían cometido el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Rechazamos la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra dirigentes políticos, sociales y ciudadanos vinculados a la convocatoria de movilizaciones en defensa de la democracia y de la voluntad popular. Defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito”, señaló en X (antes Twitter).

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CAMBIA LAS REGLAS A SU FAVOR Y CASO LAVA JATO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marchas en Lima EN VIVO: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

lr.pe

Además de Cevallos y Humala, otras figuras denunciadas fueron Claudia Cisneros, Lía Valderrama, Pavel Yabar, Luccio Ccallo, César Tito, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar. El candidato de Juntos por el Perú afirmó que esto es una forma de “amedrentamiento” contra la protesta pública.

“La protesta pacífica es un derecho constitucional. No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen legítimamente sus derechos democráticos. Por justicia electoral”, dijo Sánchez en redes sociales.

PUEDES VER: Capitán EP extorsionaba a empresario de Pataz: “Tengo todos los medios para joderte, hasta un dron”

lr.pe

Además, el Ministerio del Interior —liderado por el ministro José Zapata Morante— indicó que no brindaría las garantías de protección del orden público en favor de los manifestantes concentrados en la protesta ciudadana. De acuerdo con la información difundida, esta decisión se tomó debido a que el pedido no se realizó con tres días hábiles de anticipación.

Roberto Sánchez señala al presidente Balcázar

El líder de Juntos por el Perú también responsabilizó al presidente José María Balcázar por las acciones de la procuraduría. De acuerdo con Sánchez, ha intentado comunicarse recientemente con el mandatario para expresar su posición respecto de las medidas adoptadas.

PUEDES VER: Congreso bicameral: JNE proclamó resultados de senadores y diputados para el periodo 2026-2031

lr.pe

“He intentado comunicarme con el Presidente de la República para expresar mi preocupación por las acciones de la Procuraduría y del Ministerio del Interior contra una movilización pacífica. Defender la democracia, justicia electoral y la voluntad popular no es delito”, indicó.

Además, Sánchez advirtió que, ante cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los manifestantes, responsabiliza al gobierno de José María Balcázar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNE evalúa si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

JNE evalúa si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

LEER MÁS
Roberto Sánchez confirma que participará en marcha nacional: "Nuestro pueblo viene mañana"

Roberto Sánchez confirma que participará en marcha nacional: "Nuestro pueblo viene mañana"

LEER MÁS
Roberto Sánchez anuncia conferencia de prensa para este jueves 18: "Juntos por el Perú tiene anuncios"

Roberto Sánchez anuncia conferencia de prensa para este jueves 18: "Juntos por el Perú tiene anuncios"

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marchas en Lima EN VIVO: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

Marchas en Lima EN VIVO: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

LEER MÁS
Capitán EP extorsionaba a empresario de Pataz: “Tengo todos los medios para joderte, hasta un dron”

Capitán EP extorsionaba a empresario de Pataz: “Tengo todos los medios para joderte, hasta un dron”

LEER MÁS
Congreso bicameral: JNE proclamó resultados de senadores y diputados para el periodo 2026-2031

Congreso bicameral: JNE proclamó resultados de senadores y diputados para el periodo 2026-2031

LEER MÁS
JNE evalúa si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

JNE evalúa si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

LEER MÁS
Rafael López Aliaga no puede renunciar al Senado y Renovación Popular quedaría sin escaño

Rafael López Aliaga no puede renunciar al Senado y Renovación Popular quedaría sin escaño

LEER MÁS
Ex presidente Toledo afirma que la coima de Odebrecht por la Interoceánica es de más de US$ 45 millones

Ex presidente Toledo afirma que la coima de Odebrecht por la Interoceánica es de más de US$ 45 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025