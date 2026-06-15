ONPE culmina conteo al 100% del nuevo Congreso: así quedó conformada la Cámara de Diputados

Conoce a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso. Foto: composición LR

Conoce a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso. Foto: composición LR

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La ONPE culminó el conteo al 100% del nuevo Congreso y oficializó la composición de la Cámara de Diputados, una de las dos cámaras que integrarán el Parlamento peruano a partir del periodo 2026-2031. Los resultados finales establecieron la distribución de los 130 escaños entre seis organizaciones políticas que lograron representación nacional.

Con el cierre del procesamiento de actas, quedó definido el mapa político de la Cámara Baja. Fuerza Popular alcanzó 41 curules y se convirtió en la primera fuerza parlamentaria. Le siguieron Juntos por el Perú con 32 escaños, el Partido del Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 15, Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10 representantes.

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¿Cómo quedó distribuida la Cámara de Diputados tras el conteo al 100%?

La distribución final de la Cámara de Diputados muestra un Congreso sin una mayoría absoluta. Fuerza Popular encabezó los resultados con 41 escaños. Juntos por el Perú obtuvo 32. Más atrás se ubicaron el Partido del Buen Gobierno con 18 curules, Renovación Popular con 15, Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10.

Los resultados reflejan una representación política diversa en distintas regiones del país. Fuerza Popular consiguió presencia en departamentos como Piura, La Libertad, Áncash, Loreto y Ucayali. Por su parte, Juntos por el Perú concentró una parte importante de sus escaños en Cajamarca, Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho.

La nueva composición parlamentaria obligará a las bancadas a construir consensos para impulsar iniciativas legislativas y elegir a las autoridades del Congreso. Ningún partido cuenta con los votos suficientes para controlar por sí solo las principales decisiones de la Cámara.

Fuerza Popular lidera la Cámara de Diputados con la mayor bancada

La agrupación liderada por Keiko Fujimori obtuvo 41 escaños y se convirtió en la principal fuerza política de la Cámara de Diputados. Entre sus representantes más votados destacan Cecilia Chacón, Diethell Columbus y Rosangella Barbarán en Lima Metropolitana.

La bancada también logró una presencia importante fuera de la capital. El partido consiguió representantes en regiones como Piura, Amazonas, Áncash, San Martín, Loreto, Ucayali, Junín, Pasco y La Libertad. Esta distribución territorial le permitió alcanzar la mayor cantidad de curules en la elección parlamentaria.

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¿Quiénes son los diputados electos por cada partido político?

Fuerza Popular (41 escaños): Cecilia Chacón, Diethell Columbus, Rosangella Barbarán, Pier Figari, Marco Antonio Pacheco, Pierangeli Dodero, Flor Meza, Gladys Andrade, Alexander Salas, Auristela Obando, Ángel Bobadilla, Jorge Ceballos, Liz Mendoza, Carlos Zegarra, Jessica Navas, Jaime Abensur, Oswar Cahuaza, Ana Patiño, Jhonn Valqui, Kim Muñoz, Karina Beteta, Luzmila Gamarra, Carlos Domínguez, José Marcelo, Gilmer Trujillo, Leticia Leiva, Geanmarco Quezada, Marino Lavado, Diego Bazán, Olver Peña, Jacqueline Tafurllma, Francisco Gatica, Nary Pinasco, César Vidaurre, Royser Castro, Mery Infantes, César Revilla, Eduardo Castillo, Carmela Paucará, María Silupu y Rafael Celiz.

Juntos por el Perú (32 escaños): Giannina Avendaño, Alejandro Manay, Pilar Sulca, Catherin Palomino, Héctor Guillén, Analí Márquez, Julián Pérez, Jesús Pérez, Luz Soto, Jessica Pérez, César Tito, Remigio Condori, Svieta Fernández, Graciela Chipana, Amalia Palomino, James Holguin, Haydee Poma, Marlon Aguirre, Yuli Ambrosio, Marco Antonio Flores, Daniel Varas, Luis Alegría, Azucena Isla, Yenifer Paredes, Gabriel Gonzáles, Jessica Guevara, Luis Jibaja, Juan Villanueva, Segundo Ticlla, Marvin Palma, Ernesto Zunini y Miguel Huamán.

Partido del Buen Gobierno (18 escaños): Oscar Reto, Nathaly Molina, Luis Quispe, Hilda Fernández, Jessica Benitez, Rossana Alayza, Romina Uribe, Milagros Santana, Fernando García, Lila Prado, Edwin Espinoza, Nery Fernández, Edgar Gonzales, Gloria Hirache, Carmen Duarte, Nora Llaque, Milagros Takayama y Segundo Castrejón.

Renovación Popular (15 escaños): Norma Yarrow, José Baella, Roxana Rocha, Javier Cipriani, Gustavo Segura, Frank Krklec, Paola Martínez, Leo De Paz, Aldo Bravo, Carlos Yalta, Mady Yonz, Christian Aranda, Javier Castro, Félix Chang y Henry Albañil.

Partido Cívico Obras (14 escaños): Jenny Samanez, Víctor Piñán, Andrea Medina, Raúl Camargo, Arturo Eusebio, José Yataco, Heber López, Juan Cabrera, Luis Masco, Máximo Peralta, Edgar Alvarón, Demetrio Valqui, Ana Yuffra y María Ramos.

Ahora Nación (10 escaños): Harvey Colchado, Indira Huilca, Bernardino Manrique, Ángel Meneses, Freshman Buitrón, César Olguín, Helard Sonco, Dina Hancco, Marleny Arminta y César Muedas.

Harvey Colchado encabeza la lista de los diputados más votados del país

Harvey Colchado, candidato de Ahora Nación por Lima Metropolitana, se convirtió en el diputado más votado del país al alcanzar 143.238 votos preferenciales. La cifra lo ubicó en el primer lugar del ranking nacional de votación individual para la Cámara de Diputados y le aseguró un escaño en el nuevo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031.

El segundo lugar fue para Norma Yarrow, de Renovación Popular, quien alcanzó 126.369 votos en Lima Metropolitana. Más atrás se ubicó Indira Huilca, de Ahora Nación, con 92.982 votos. Ambos resultados consolidaron a Lima como la circunscripción electoral con las votaciones preferenciales más altas del país.

La lista de los cinco diputados más votados la completan Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, con 81.225 votos, y José Baella, de Renovación Popular, con 76.554 votos. Muy cerca de este grupo se ubicó Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú y sobrina del expresidente Pedro Castillo, quien consiguió 72.450 votos en Cajamarca y quedó en el sexto lugar de la clasificación nacional de preferencias ciudadanas.

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¿Cuáles serán las funciones de los nuevos diputados en el Congreso?

Los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán como principal responsabilidad debatir, modificar y aprobar proyectos de ley. Además, podrán presentar iniciativas legislativas relacionadas con diversos temas de interés nacional.

Otra de sus funciones será ejercer labores de representación política. Los diputados actuarán como portavoces de las demandas y necesidades de las regiones por las que fueron elegidos, trasladando esas propuestas al debate parlamentario.

La Cámara también tendrá atribuciones de control político. Los legisladores podrán solicitar información a entidades públicas, promover investigaciones parlamentarias y fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo dentro del marco establecido por la Constitución y las normas del Congreso bicameral.